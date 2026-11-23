Dziennik „Iltalehti” pisze w poniedziałkowym wydaniu, że straż graniczna rozważała scenariusz zajęcia rosyjskiego statku, skoro znalazł się w strefie odpowiedzialności Finlandii i jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Jednak ostatecznie uznano, że ze względu na ryzyko dyplomatyczne oraz zagrożenie dla żeglugi i możliwe szkody środowiskowe zdecydowano, aby jak najszybciej po akcji ratunkowej pozbyć się uszkodzonej jednostki i przekazać ją Rosjanom.

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Rosyjski statek Sparta II. Finlandia obawiała się militarnej eskalacji

„Sparta II była niczym tykająca bomba zegarowa, politycznie i militarnie” – pisze dziennik. Wiadomo, że wcześniej statek transportował ładunki wojskowe, uzbrojenie i materiały wybuchowe. Ukraińcy, którzy – według fińskich i estońskich sił zbrojnych – stoją za atakiem na tę jednostkę – prawdopodobnie również podzielili się z Finlandią informacjami wywiadowczymi na temat zawartości kontenerów.

Gdyby Finlandia nie oddała statku, Rosjanie mogliby zagrozić użyciem siły i oświadczyć, że jest to „operacja humanitarna” w ramach, której w stronę Finlandii zostałyby wysłane rosyjskie okręty wojenne.

– Takie hasła jak integralność terytorialna i odstraszanie NATO nie byłoby w stanie powstrzymać rosyjskiej operacji – podsumował wydawany w Helsinkach dziennik. Zaraz po tym, jak na pokładzie statku doszło do eksplozji, w miejsce gdzie dryfował został wysłany rosyjski śmigłowiec naruszając jednocześnie fińską przestrzeń powietrzną u wybrzeży Loviisa (kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Helsinek).

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Odholowanie rosyjskiego statku przez Rosjan to najlepsze rozwiązanie dla Finlandii – wyjaśnił w rozmowie z radiem Yle szef wydziału bezpieczeństwa morskiego w straży granicznej Mikko Hirvi. Według niego przetransportowanie przez fiński archipelag niestabilnego i częściowo przechylonego w wyniku uszkodzeń statku byłoby ryzykowną operacją. Fińskie służby w trakcie trwającej ponad dobę operacji gaszenia pożaru, który wybuchł na pokładzie Sparty II, były też przygotowane na możliwy wyciek ropy, jak i nawet zatonięcie jednostki. Szesnastoosobowa rosyjska załoga została ewakuowana w sobotę na pokład innego rosyjskiego statku.

Minister obrony Antti Hakkanen przyznał w wywiadzie dla „Helsingin Sanomat”, że chociaż stosunki dyplomatyczne z Moskwą są chłodne, to współpraca między władzami w sytuacjach kryzysowych wciąż funkcjonuje.

W akcji ratunkowej brały udział także w ramach współpracy międzynarodowej jednostki estońskie oraz rosyjskie. W niedzielę przed północą statek, holowany przez Rosjan, opuścił fińską strefę.