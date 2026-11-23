O dążeniu do wystawienia wspólnej listy wyborczej prawicowych partii w wyborach do Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w czasie Marszu Niepodległości.

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Jarosław Kaczyński mówi o jednej liście w wyborach do Sejmu. Krzysztof Bosak jest sceptyczny

– Nie tylko do Senatu, bo, doceniając Senat, to ma mniejsze znaczenie, ale także do Sejmu – mówił Kaczyński, odpowiadając na pytanie dziennikarza Onetu. – Ale trzeba jeszcze przekonywać polityków trzech Konfederacji, bo tak naprawdę są trzy – dodał.

Dotychczas partie prawicowej opozycji rozmawiały o porozumieniu dotyczącym wspólnego startu do Senatu w formule, w jakiej od 2019 roku w wyborach tych startuje obecna koalicja rządząca tworząca tzw. pakt senacki. W porozumieniu tym chodzi o to, aby uczestniczące w nim strony w poszczególnych okręgach wyborczych do Senatu nie wystawiały kandydatów przeciwko sobie, co jest ważne ze względu na większościową ordynację wyborczą. Pakt senacki prawicy miałby opierać się na takiej samej zasadzie.

Co do możliwości wystawienia przez partie prawicy wspólnej listy w wyborach do Sejmu sceptycznie zdążył już wyrazić się lider Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. – Nie ma żadnego projektu, proszę mówić uczciwie widzom. To, że coś ktoś rzucił na Marszu Niepodległości, żeby skupić na sobie na pół dnia uwagę mediów, to nie znaczy, że to jest temat, którym poważni dziennikarze powinni się zajmować. Z szacunkiem dla wszystkich rywali politycznych odróżniajmy dezinformację i triki medialne od poważnej polityki – stwierdził w rozmowie z TVN24.

Sondaże wskazują obecnie, że prawicowa opozycja ma duże szanse na zdobycie większości w przyszłym Sejmie w sytuacji, w której każda z partii startuje z własnej listy. PiS cieszy się obecnie poparciem rzędu 17–22 proc., Konfederacja – 13–15 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 7–10 proc., a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 4–6 proc. Tylko ta ostatnia formacja, przy samodzielnym starcie w wyborach, nie może być pewna wejścia do Sejmu.

W przeszłości PiS startował już w wyborach z jednej listy z innymi prawicowymi partiami, ale wówczas dysproporcje w poparciu między partią Jarosława Kaczyńskiego a jej koalicjantami były znacznie większe, a partie startujące z listy PiS , startując samodzielnie, raczej nie miały szans na przekroczenie progu wyborczego (chodzi o Solidarną/Suwerenną Polskę i Porozumienie, a potem partię Republikanie). Po wyborach w 2023 roku PiS połączył się najpierw z Republikanami Adama Bielana, a potem z Suwerenną Polską.

Sondaż: Najmłodsi wyborcy najbardziej sceptyczni co do wspólnej listy prawicy w wyborach do Sejmu

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – jest możliwe, aby cztery prawicowe partie wystartowały w wyborach do Sejmu z jednej listy.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 35 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 41,7 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 23,3 proc. uczestników sondażu.

– Możliwość wspólnego startu częściej dostrzegają mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (58 proc.) oraz osoby o dochodach powyżej 7000 zł netto (44 proc.). Najrzadziej taką możliwość wskazują osoby do 24. roku życia (22 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.