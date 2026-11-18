– Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu – Senat to ma mniejsze znaczenie – tylko także do Sejmu – mówił w czasie Marszu Niepodległości prezes PiS Jarosław Kaczyński sugerując, że PiS podejmie starania o starcie prawicowych partii (PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Rozwoju Plus) z jednej listy w wyborach do Sejmu.

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Krzysztof Bosak: Zero entuzjazmu dla wspólnej listy prawicy w wyborach do Sejmu

Bosak pytany o to, jak w skali od 1 do 10 ocenia swój entuzjazm co do takiego projektu, odpowiedział, że na „zero”.

A czy lider Ruchu Narodowego wierzy w sens takiego projektu?

– Nie ma żadnego projektu, proszę mówić uczciwie widzom. To, że coś ktoś rzucił na Marszu Niepodległości, żeby skupić na sobie na pół dnia uwagę mediów, to nie znaczy, że to jest temat, którym poważni dziennikarze powinni się zajmować – odparł. – Z szacunkiem dla wszystkich rywali politycznych odróżniajmy dezinformację i triki medialne od poważnej polityki – dodał.

Krzysztof Bosak: Posłowie PiS będą w wyborach tracić mandaty

Zdaniem Bosaka „żadnej propozycji spotkania w sprawie jednej listy nie będzie”, tak jak dotychczas takiego spotkania nie było.

– Przecież PiS ma tłok na swoich listach wyborczych w swoich okręgach wyborczych posłów, którzy w najbliższych wyborach będą tracić mandaty. Zyskiwać będzie Konfederacja – wyjaśnił, dodając, że szansę na przekroczenie progu wyborczego mają też Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Przeciętny okręg wyborczy PiS-u to będą straty mandatów – zauważył Bosak i dodał, że w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić Kaczyńskiego przychodzącego do działaczy PiS i mówiącego, że muszą zrezygnować z połowy albo 2/3 miejsc na listach, żeby zrobić miejsce dla Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena czy Grzegorza Brauna.

Temat wspólnej listy prawicy Bosak nazwał „tematem zastępczym”. – Kaczyński przez całe życie używa metod dezinformowania dziennikarzy i opinii publicznej i ukrywania swoich zamiarów za pozornymi deklaracjami – podkreślił. – My (Konfederacja – red.) jesteśmy po to, żeby PiS, Platformę, PSL, Lewicę zastąpić – dodał.

A co ze wspólną listą prawicy w wyborach do Senatu? – Rozmowy się zaczęły, nie ma żadnych konkluzji, nie wiadomo, kiedy będą – odparł Bosak. – Na chwilę obecną to nie wyszło poza jakieś przymiarki medialne – dodał.

Bosak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy w rozmowach na temat wspólnej listy prawicy w wyborach do Senatu biorą udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Stwierdził jedynie, że w rozmowy te Karol Nawrocki nie angażuje się osobiście. Mówił też, że Grzegorz Braun osobiście nie jest zainteresowany powrotem do polskiego parlamentu i nie wystartuje w wyborach do Senatu.