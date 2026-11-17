Za wnioskiem o wotum nieufności głosowało 200 posłów. Przeciw było 242. Sejm tym samym odrzucił wniosek. Głosowanie poprzedziła długa debata.

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Przedstawiciel wnioskodawców i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia wezwał do „końca duopolu”. – Polska nie jest własnością żadnej partii politycznej. Polska jest własnością Polaków – mówił. Wskazywał, że działania rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego wymagają reakcji.

Wskazywał, że to pierwszy taki wniosek w tej kadencji parlamentu. – Żebyśmy żyli w państwie normalnym. Nawet jeśli jedna partia wygrywa, nie musi to oznaczać anihilacji innych partii – mówił.

– Atak na Trybunał Konstytucyjny ma przykryć gigantyczne problemy gospodarcze i społeczne. To jedne wielkie igrzyska, ale one nie mogą przykrywać tego, co jest dla Polaków najważniejsze – powiedział Morawiecki.

– To jest ponad 150 tys. dodatkowych bezrobotnych, bezrobocie szaleje w Polsce – przekonywał.

– Mamy dobrego kandydata. Proponujemy na premiera pana Marka Jurka, człowieka kompromisu, człowieka, który zawsze szanował zasady ustrojowe. Człowieka, który ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw publicznych, spraw państwowych. Człowieka powszechnie uważanego (…) za ugodowego. To jest człowiek, który może doprowadzić do uspokojenia sytuacji w Polsce – powiedział.

Morawiecki przekonywał, że zmiana w Polsce wymaga trzech kroków: wotum nieufności, powołania komisji śledczej ds. Trybunału Konstytucyjnego i resetu konstytucyjnego.

Konwiński: jest pan ostatnią osobą, która może mówić o odpolitycznieniu TK

Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że Michał Dworczyk, jako szef KPRM w rządzie Mateusza Morawieckiego, konsultował z Julią Przyłębską działania Trybunału Konstytucyjnego. – To jest kwintesencja pańskiego stosunku do Trybunału Konstytucyjnego. Jest pan ostatnią osobą, która może mówić o odpolitycznieniu TK – mówił.

– Rząd Donalda Tuska utracił moralne prawo do rządzenia. Nie tylko dlatego, że źle rządzą, bo źle rządzą. Nie dlatego też, że nie dotrzymuje obietnic, bo nie dotrzymuje obietnic. Ale dlatego, że niszczą instytucje państwa polskiego – przekonywał Mariusz Błaszczak z PiS.

Polityk PiS zwrócił się też do polityków PSL i Polski 2050. – W debacie nad expose przestrzegałem was, że wchodzenie do rządu Donalda Tuska skończy się tym, z czym mamy do czynienia. Szorujecie po dnie w sondażach. Ale możecie zrobić coś pozytywnego dla Polski: zagłosować za odwołaniem rządu Donalda Tuska – mówił Błaszczak.

– Zachęcam wszystkich do poparcia tego konstruktywnego wotum nieufności, bo marszałek Marek Jurek to jest antidotum na totalną wojnę, którą wydał Donald Tusk – powiedział poseł Rozwoju Plus Łukasz Schreiber.

Poseł Lewicy Tomasz Trela skrytykował kandydaturę Marka Jurka na premiera jako polityka „wątłego i kiepskiego”. – Nikogo pan nie przekona – mówił do Mateusza Morawieckiego.

Stwierdził, że głosowanie może przynieść Rozwojowi Plus problemy. — Społeczeństwo zobaczy, kto tak naprawdę z kim gra na tej sali. Nie będzie już żadnej tajemnicy, że prawica spod znaku PiS, skrajna prawica spod znaku Konfederacji i patoprawica spod znaku Brauna łączą siły i próbują razem, ramię w ramię, głosować — powiedział Trela.

Tumanowicz krytykuje i Tuska, i Morawieckiego

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz przyznał, że wniosek najprawdopodobniej nie uzyska większości. – Ale to głosowanie nie zakończy debaty o odpowiedzialności pańskiego rządu. W 2027 r. ocenią go wyborcy. Mam nadzieję, że wtedy odsuniemy pana od władzy – mówił do Donalda Tuska.

Jednocześnie skrytykował dawny rząd Prawa i Sprawiedliwości. — Musimy przypilnować, by nie dopuścić do powrotu szkodliwych rządów PiS i Mateusza Morawieckiego. Kuriozalne wystąpienie byłego premiera pokazuje, jakby nie pamiętał, że to on rządził przez sześć lat — mówił.

Zapowiedział jednak głosowanie za wnioskiem, gdyż stwierdził, że dziś celem prawicy powinno być odsunięcie Donalda Tuska od władzy.

— Miesiąc temu pod wnioskiem o odwołanie jednego ministra nie udało się wam zebrać nawet odpowiedniej liczby podpisów, a dziś chcecie przejąć odpowiedzialność za całe państwo. Ten wniosek jest kpiną, dlatego Polska 2050 popierać go nie będzie — powiedział Paweł Śliz z Polski 2050.

Adrian Zandberg z koła Razem stwierdził, że pomysł powołania Marka Jurka jako kandydata na premiera technicznego jest nieudany.

— Pan Marek Jurek jest przeciwieństwem takiego kandydata, bo to polityk o skrajnie konserwatywnych poglądach — stwierdził poseł Razem.

— Pan Jurek, który chciał zrobić z Polski państwo wyznaniowe, to nie jest kandydat na poważnie, to jest demonstracja tego, gdzie żeście zabrnęli. Panie premierze Morawiecki, miał być umiar, centroprawica, a przynosicie kandydata, który się w PiS nie zmieścił, bo był zbyt skrajnie prawicowy — powiedział.

Skrytykował też Donalda Tuska, że jego rząd nie dostarcza „ambitnej polityki”, a jedynie „marnuje czas” sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski (dawniej PiS) groził pociągnięciem Donalda Tuska przed oblicze sprawiedliwości.

– Za to, że dokonałeś zamachu stanu, poniesiesz odpowiedzialność karną – mówił. – Donaldzie, patrzę ci w oczy i ci mówię: jesteś bardzo złym człowiekiem – groził. W pewnym momencie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela wyłączyła politykowi mikrofon.

Tusk kpi: prawie nikogo nie było na sali

– Mamy dzisiaj poważny dylemat, jak w tym miejscu, stworzonym do poważnych spraw, poważnie potraktować wystąpienie Mateusza Morawieckiego i całą tę hucpę, która nazywa się dzisiaj wotum nieufności wobec mojego rządu, skoro w czasie jego wystąpienia na sali prawie nikogo nie było – mówił premier Donald Tusk.

Tusk stwierdził, że Morawiecki „przeszedł sam siebie”. – Szczególnie rozbawiła mnie fraza, w której pan premier Mateusz Morawiecki potępił rządy PiS-u i PiS jako taki. To jest mistrzostwo świata i były to jedyne słowa, które jako tako korespondowały z prawdą – mówił.

– Mógłbym całe to przedsięwzięcie polityczne pana Morawickiego skonkludować słowami, które wygłosiłem pod jego adresem w 2023 roku, końcówka kampanii. Wówczas pan Mateusz Morawiecki pozwolił sobie na kolejne, brawurowe kłamstwo. Ja wtedy powiedziałem (…) „Mateusz, ale z ciebie bambik”. Nie doszacowałem wtedy. Jak dzisiaj słuchałem pańskiego wystąpienia, to przekroczył pan samego siebie – mówił.

– Ja dobrze wiem, dlaczego taka nerwowość, tyle złych emocji widać w ławach prawicy – mówił Tusk. – Nie ma właściwie dnia, by Polska nie dowiadywała się o tym, dlaczego tak bardzo zależy wam na powrocie do władzy. Pieniądze, bezkarność, brak poszanowania podstawowych praw człowieka – mówił szef rządu.

— Nie jestem w stanie poważnie podejść do tego wotum nieufności, bo sama wasza decyzja, aby zaproponować mi znanego od dobrych ponad 40 lat Marka Jurka na premiera – nawet jestem przekonany, bo to inteligentny człowiek — nawet pan Marek Jurek nie traktuje poważnie tej oferty - mówił Tusk.

Tusk przypomniał krytyczne wypowiedzi Jurka m.in. o konwencji stambulskiej, in vitro i osobach homoseksualnych. – Nie ma się co śmiać z tego, co grozi Polsce, jeśli ta prawica zjednoczona wokół takich idei dojdzie do władzy – mówił.

– Przegracie dzisiaj to głosowanie i jestem głęboko przekonany, że przegracie za rok wybory. Wiecie dlaczego? Bo w Polsce nikt nie pozwoli na to, by wróciło piekło, jakie zgotowaliście polskim kobietom, dzieciom, tym bezbronnym, słabszym. To piekło nie wróci, zrobię wszystko, by was zatrzymać – podkreślił.

Wotum nieufności wobec rządu. Kto jak głosował

Nie było niespodzianek w głosowaniu nad wnioskiem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska.

Przeciwko przyjęciu wniosku zagłosowała rządząca koalicja, nie oddało głosu łącznie 3 osoby (dwoje posłów z KO – Michał Kołodziejczak i Elżbieta Polak oraz Agnieszka Buczyńska z Polski 2050). W komplecie głos przeciwko oddała partia Razem.

Nie głosowało natomiast dziesięcioro posłów Prawa i Sprawiedliwości – Przemysław Drabek, Agnieszka Górska, Marek Gróbarczyk, Piotr Król, Ewa Malik, Kacper Płażyński, Grzegorz Woźniak i Bartłomiej Wróblewski, oraz z oczywistych względów Marcin Romanowski oraz Zbigniew Ziobro.