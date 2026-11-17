Konrad Berkowicz został ukarany naganą – przekazała rp.pl przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej Elżbieta Burkiewicz z klubu Centrum.

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Poseł Konfederacji na początku października obraził dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz. Reporterka pytała go, czy był w wojsku. Polityk początkowo nie chciał odpowiadać, a następnie powiedział: – Rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

Jak podkreśliła Burkiewicz, w sprawie posła komisja podjęła decyzję jednogłośnie. 6 posłów było za ukaraniem, nikt nie był przeciw.

Mentzen też ukarany

Komisja Etyki Poselskiej zajęła się także ruchem lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Polityk w mediach społecznościowych opublikował materiał pokazujący policjantki przyjęte do policji. „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” – napisał.

Mentzen został ukarany upomnieniem – 4 posłów było za takim rozwiązaniem, a 2 się sprzeciwiło.

Przesunięto sprawę Chorosińskiej

Komisja miała się we wtorek zająć także posłanką PiS Dominiką Chorosińską i jej „szczekaniem” podczas wystąpienia wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza 4 września w Sejmie. Posłanka jednak nie pojawiła się na posiedzeniu, przysłała natomiast usprawiedliwienie.

– Jej sprawa została przeniesiona na kolejne posiedzenie – przekazała rp.pl wiceprzewodnicząca komisji Katarzyna Ueberhan z Lewicy.

Posłowie przyjęli także wniosek o zajęcie się sprawą posła Konfederacji Przemysława Wiplera w związku z doniesieniami Wirtualnej Polski dot. lobbystycznej działalności polityka. Komisja zajmie się sprawą na następnym posiedzeniu.