W Warszawie 11 listopada odbył się Marsz Niepodległości. Udział w nim wzięli liczni politycy, m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

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W rozmowie z Onetem Kaczyński stwierdził, że trudno będzie o jedność na prawicy. — Choćby dzisiaj w czasie tego marszu są nieprzyjemne elementy. Nie będziemy jednak na to zwracać uwagi - mówił, najprawdopodobniej odnosząc się m.in. do transparentów Konfederacji, gdzie pojawiły się przekreślone twarze Donalda Tuska i właśnie Kaczyńskiego.

— Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu. Senat to ma mniejsze znaczenie, chodzi o listę do Sejmu — podkreślił.

Dodał, że trzeba będzie przekonywać „przedstawicieli trzech Konfederacji”.

Co dalej z paktem senackim?

Pakt senacki prawicy planowany jest od miesięcy, jednak rozmowy są na razie mało zaawansowane. Wszystko ze względu na niechęć Prawa i Sprawiedliwości do startu z politykami Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Taki scenariusz wielokrotnie wykluczył m.in. Jarosław Kaczyński.

W tworzenie paktu zaangażowało się środowisko Karola Nawrockiego. Prezydent chciałby patronować szerokiemu sojuszowi prawicy. Nawrocki w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przekonywał, że partię Grzegorza Brauna „należy traktować jako obecną w polityce”, bo ma „poparcie części Polaków”.