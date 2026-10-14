Na zdjęciu: przewodniczący Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun (P) , obok Janusz Korwin-Mikke, prezes Konfederacji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość
Grzegorz Braun, uważany przez część sceny politycznej i społeczeństwa za polityka o poglądach antysemickich, antyunijnych, prorosyjskich i antyukraińskich, jest obecnie europosłem oraz prezesem Konfederacji Korony Polskiej, która do marca 2025 wchodziła w skład ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. Do Parlamentu Europejskiego został wybrany w czerwcu 2024 roku, uzyskując ponad 113 tysięcy głosów.
Prezydent Karol Nawrocki we wtorkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” powiedział, że partię Grzegorza Brauna „należy traktować jako obecną w polityce”, bo ma „poparcie części Polaków”. – To nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem – stwierdził prezydenta w „Rzeczpospolitej”.
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Teraz Onet informuje, że Nawrocki już rozpoczął pracę nad włączeniem ludzi Brauna do przyszłej koalicji, która miałaby rządzić Polską po wyborach parlamentarnych w październiku 2027 r. Według informacji portalu, ministrowie prezydenta rozpoczęli negocjacje z otoczeniem Brauna w sprawie wejścia kandydatów Korony Polskiej do „paktu senackiego”. Ma on polegać na tym, że w wyborach do Senatu, które są większościowe i jednomandatowe, w każdym okręgu wystartuje jeden kandydat prawicy, ale mający poparcie wszystkich partii z paktu. W takiej sytuacji głosy wyborców prawicowych nie dzieliłyby się na różnych kandydatów i jest wysoka szansa, że mandatu nie zdobędzie przedstawiciel koalicji senackiej, którą stworzy obecna władza.
– Braun jest zainteresowany udziałem w tym pakcie. Nie chodzi mu nawet o wprowadzenie ludzi do Senatu. To bez większego znaczenia. Kluczowe jest to, że negocjacje z Nawrockim i udział w pakcie senackim to koniec kordonu sanitarnego wokół Brauna – powiedział Onetowi jeden ze współpracowników Brauna.
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Onet publikuje wstępny podział miejsc w Senacie między PiS, Konfederację, Rozwój Plus, Koronę Brauna oraz kandydatów popieranych przez prezydenta: PiS – 17 mandatów, Rozwój Plus – 6-7 mandatów, Konfederacja mogłaby liczyć na 9-10 mandatów, a Korona Polska na 4. Pozostałych kilkanaście mandatów w najlepszych dla prawicy okręgach mieliby zająć kandydaci wskazani przez Nawrockiego. Sam Braun ma wystartować w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, natomiast wśród kandydatów na wspólną listę senacką wymieniani są m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau z PiS oraz Ryszard Terlecki z Rozwoju Plus.
Jak twierdzi Onet, prezydenckie plany wywołały wściekłość wśród obecnych 31 senatorów PiS, z których niemal wszyscy chcą się starać o reelekcję. Przez pakt senacki Nawrockiego niemal połowa z nich straciłaby mandaty na rzecz kandydatów Morawieckiego, Konfederacji i Brauna. Niektórzy zapowiadają nawet, że wystartują jako kandydaci niezależni. Także Jarosław Kaczyński publicznie deklaruje, że nie chce słyszeć o współpracy z Braunem. Z drugiej strony prawica obawia się, że gdyby Braun pozostał poza paktem, to wystawiłby swoich kandydatów w całej Polsce i odebrał im głosy.
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