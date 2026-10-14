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Jacek Dubois: O anomalii. Sprawa listu żelaznego

Wszyscy podejrzani, którym dotychczas odmawiano wydania listów żelaznych, teraz, powołując się na jednolitość stosowania prawa, będą występować o jego wydanie na analogicznych warunkach co Marcinowi Romanowskiemu.

Publikacja: 14.10.2026 05:40

Czy sprawa Marcina Romanowskiego będzie anomalią w praktyce działania wymiaru sprawiedliwości?

Czy sprawa Marcina Romanowskiego będzie anomalią w praktyce działania wymiaru sprawiedliwości?

Foto: PAP/MTI/Zoltan Balogh

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Jacek Dubois

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pięciu uczniów dokonuje napadu na sklep jubilerski. Zdarzenie zostaje uwidocznione na monitoringu i wszystkich sprawców udaje się zatrzymać. Po trzech miesiącach, mimo że ich sytuacja procesowa i osobista jest identyczna, wobec jednego z nich areszt tymczasowy zostaje uchylony, zaś wobec pozostałej czwórki trwa jeszcze przez półtora roku.

Pierwszym odruchem byłaby konstatacja, że to dobrze, iż sąd zdecydował się uchylić areszt, gdy wobec zabezpieczenia wszystkich dowodów ustała obawa matactwa i nie ma żadnego realnego powodu dla dalszego jego stosowania.

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