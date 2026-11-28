W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Andrzeja Andrysiaka i Radosława Ditricha, który ukazał się na rp.pl 23 listopada

„W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne”. Tak brzmiał 68. ze stu kampanijnych konkretów Koalicji Obywatelskiej, prezentowany w kampanii wyborczej w 2023 r. Po ośmiu latach rządów PiS i setkach materiałów dziennikarskich ujawniających nominatów partyjnych w spółkach Skarbu Państwa, postulat trafił w zapotrzebowanie społeczne i był nośny politycznie.