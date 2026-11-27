Od kilku dni trwa grillowanie koalicji rządzącej z paragrafu kolesiostwa. Zaczęła „Rzeczpospolita”, ujawniając wpierw listę ponad 200 nazwisk ludzi z politycznymi powiązaniami, którzy odnaleźli się w radach nadzorczych i zarządach państwowych spółek, a później PSL-owski desant na konkretne z nich – kolejowe. W czwartek swoje dołożył TVN24, pokazując, jak z wsadzania swoich do spółek samorządowych skorzystał warszawski baron i sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej – Marcin Kierwiński.