– To jest chyba ewidentne już dla wszystkich, że pan prezydent chciałby być faktycznym władcą Polski – powiedział. – On myślał, że kandyduje na kogoś, kto rządzi Polską, i dopiero teraz się zorientował, że nie taka jest rola prezydenta w naszym kraju – stwierdził szef MSZ.

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Przekonywał, że rząd szukał porozumienia z prezydentem. – Pierwsze sześć miesięcy robiliśmy, co w naszej mocy. No a potem zaczęły się te weta i te blokady, niepodpisywanie – powiedział.

Najważniejszym punktem sporu na linii Sikorski–Nawrocki pozostaje jednak kwestia ambasadorów. Prezydent blokuje nominacje, m.in. Bogdana Klicha.

– Proszę mi powiedzieć, jaki jest obiektywny, państwowy powód, dla którego Bogdan Klich nie może być ambasadorem w Waszyngtonie? – pytał Sikorski. – Nie ma na to dobrej odpowiedzi. To są jakieś obsesje prawicowe, to są jakieś plemienne uprzedzenia, które szkodzą – mówił.

Szef MSZ do Nawrockiego: przydałoby się przyklepanie u Trumpa

Powiedział, że rząd jest gotowy na budowę stałej bazy USA i „zrobił to, co do nas należało”.

– Pan prezydent uzyskał pierwotną obietnicę w socialach prezydenta Trumpa. Potem prezydent Trump zaczął ją rozwadniać trochę, więc tu przydałoby się przyklepanie u swojego „frienda” – ironizował. – No bo na koniec ta rekomendacja Pentagonu, oby była pozytywna, musi być zatwierdzona przez prezydenta – mówił.

Sikorski nie chciał spekulować, czy baza USA powstanie. Zaznaczył, że istotny dla przyszłości USA jest skład Kongresu, który będzie miał władzę finansową.

– Stosunki polsko-amerykańskie powinny być bardzo dobre, niezależnie od tego, kto rządzi – powiedział. Zarzucił polskiej prawicy stawianie „wszystkich żetonów na jedną stronę sporu” w USA.

Sikorski o Tusku: zwycięży w kolejnych wyborach

Sikorski był także pytany o przyszłość Donalda Tuska. Zaprzeczył, że polityk przygotowuje się do odejścia. – Ma ciąg na bramkę i zwycięży w kolejnych wyborach – zapewnił.

Wicepremier unikał jednak jednoznacznej odpowiedzi, czy w przyszłości sam chciałby przejąć przywództwo w obozie rządzącej. – Ja zauważyłem, że w polskiej polityce delfiny mają krótkie życie – odpowiedział. – Uważam, że jestem dobrze obsadzony w obecnej roli – dodał.

– Jak będę chciał coś zdradzić, to niekoniecznie zrobię to w programie publicystycznym – mówił o swoich planach.