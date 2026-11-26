Z tego artykułu dowiesz się: Na jakim etapie są rozmowy o stałej bazie USA i dlaczego ogłoszenie decyzji wciąż jest odległe.

Od jakich strategicznych analiz Pentagonu i decyzji Białego Domu zależy przyszłość amerykańskich wojsk w Polsce.

Który rodzaj amerykańskich jednostek wojskowych przyniósłby Polsce największe korzyści w kontekście odstraszania.

Jakie wyzwania prawne i logistyczne czekają Polskę nawet po uzyskaniu pozytywnej decyzji o budowie bazy.

Choć w ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje m.in. o tym, że ewentualne ogłoszenie decyzji Amerykanów o utworzeniu bazy amerykańskiej w Polsce może nastąpić już 4 grudnia, to w środę wiceminister obrony Paweł Zalewski w rozmowie z PAP stwierdził, że „czekamy na analizę Białego Domu, nie spodziewamy się, że będzie szybka. Oczekujemy decyzji na przełomie roku”. Jednak nawet jeśli wówczas zostanie podjęta, to nie oznacza, że od razu zostanie upubliczniona.

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Gdzie więc jesteśmy, jeśli chodzi o amerykańskie bazy? Wiadomo, że w niedzielę do Stanów Zjednoczonych udaje się wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która ma rozmawiać m.in. o budowie centrum serwisowego do pocisków PAC-3 MSE w Polsce, ale zapewne poruszy też temat baz.

Najpierw koniec przeglądu wojsk w Europie, potem decyzja polityczna

Nie zmienia to jednak tego, że oficjalne rozmowy polsko-amerykańskie na linii MON – Pentagon, którym z naszej strony przewodniczył Zalewski, już się zakończyły. By cokolwiek ruszyło dalej, Amerykanie muszą zakończyć strategiczny przegląd swojej obecności w Europie. Jak donosił niedawno Bloomberg, obecnie spodziewana jest redukcja wojsk na poziomie ok. 5 tys. ludzi, a nie 20–25 tys. jak zakładano jeszcze kilka miesięcy temu.

Biorąc pod uwagę, że pod koniec września w Europie było ok. 78 tys. żołnierzy amerykańskich, a jeśli ta liczba spadnie poniżej 76 tys., to potrzebne są dodatkowe analizy, które Departament Obrony musi przedstawić Kongresowi, to duża redukcja amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, wydaje się mało prawdopodobna. Zdominowany przez demokratów Kongres raczej by wstrzymał takie rozwiązanie poprzez blokowanie funduszy.

Po zakończeniu European Posture Review, który prowadzi podsekretarz Elbridge Colby, przyjdzie czas na decyzję polityczną, która zapewne zapadnie w wąskim gronie współpracowników prezydenta Donalda Trumpa. Trudno przewidywać, kiedy może zostać ogłoszona. Wiadomo, że w tej sprawie już kilkukrotnie z Trumpem rozmawiał prezydent Karol Nawrocki, ale teraz ruch jest po stronie Amerykanów.

Szczegółowe negocjacje zajmą miesiące

Co jeśli ta decyzja będzie pozytywna? Wówczas można zakładać, że czekają nas szczegółowe i trwające co najmniej kilka miesięcy ustalenia. Warto przypomnieć, że umowa o pogłębionej współpracy wojskowej z USA, którą podpisaliśmy 15 sierpnia 2020 r., była pokłosiem wspólnej deklaracji prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa z czerwca 2019 r., czyli przełożenie woli politycznej na konkrety zajęło ponad rok. Można zakładać, że tym razem będzie podobnie.

Dodatkowo proces może wydłużyć fakt, że po polskiej stronie zapewne będą potrzebne zmiany ustawowe np. dotyczące kwestii finansowania czy przyspieszenia procesów inwestycyjnych w potencjalnej lokalizacji.

Z kolei sam proces budowy infrastruktury będzie zależał od tego, ilu żołnierzy i jakiego rodzaju przyślą tu Amerykanie. Co byłoby dla nas najlepsze? – Z polskiego punktu widzenia najlepiej, gdyby to był 2. Pułk Kawalerii, jednak jego przesunięcie wymaga nie tylko wybudowania koszar, ale też bazy poligonowej dla wozów Stryker, które muszą ćwiczyć. Tymczasem baza poligonowa w Niemczech jest bardzo rozbudowana i dostosowana dla potrzeb amerykańskich i Amerykanom byłoby bardzo trudno z tego zrezygnować – wyjaśniał na łamach „Rz” Jacek Tarociński, analityk ds. bezpieczeństwa z Ośrodka Studiów Wschodnich.

– Mniej medialne, ale wydaje się o dużo większym znaczeniu strategicznym, byłoby przerzucenie tutaj 2. Wielodomenowej Grupy Zadaniowej (2nd MDTF). Jest to nowatorska formacja, która łączy w sobie zaawansowane systemy rozpoznawcze, ale też uderzeń kinetycznych na bardzo dalekie odległości za pomocą pocisków Tomahawk czy nowych pocisków hipersonicznych. Obecnie w Europie jest tylko jedna taka formacja i znajduje się właśnie w Niemczech. Z perspektywy Polski przeniesienie tych ok. 2,1 tys. żołnierzy miałoby niesamowicie duży wpływ na poziom odstraszania. To by oznaczało, że amerykańskie pociski o zasięgu 2,5 tys. km i więcej znajdują się o 600–800 km bliżej Rosji – dodawał ekspert.

Z kolei gen. rez. Dariusz Łukowski, obecnie szef Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w MON mówił, że być może w Polsce powstanie kolejny tzw. APS, czyli magazyn, w których składowany jest sprzęt. Obecnie taki funkcjonuje już w Powidzu i jest tam ciężki sprzęt dla ciężkiej brygady wojsk USA.

Warto przypomnieć, że obecnie w Polsce mamy de facto stałą amerykańską obecność wojskową w bazie w Redzikowie (jednostka systemu przeciwrakietowego Aegis Ashore) i wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu. W sumie jest to kilkuset z 6–8 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy obecnie są w Polsce. Teraz walczymy o to, by na stałe było ich kilka tysięcy i to wraz z rodzinami. Wynik tej batalii jest wciąż niepewny.