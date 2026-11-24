Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób szczątki pocisków manewrujących pozwalają precyzyjnie oszacować skalę ich produkcji.

Dlaczego Rosja na bieżąco wykorzystuje nowo wyprodukowane rakiety Ch-101 niemal od razu po ich zmontowaniu.

Co analiza techniczna zabezpieczonych fragmentów pocisków mówi o ich potencjalnym uzbrojeniu i modernizacjach.

Jakie są główne hipotezy śledczych dotyczące przyczyny upadku rosyjskich rakiet na terytorium Polski.

Od jednej do dwóch ciężarówek metalowych szczątków rakiet Ch-101, które spadły w piątek nad ranem na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu, zostało zabezpieczonych i przekazanych do wielotorowych badań. Większość analiz przeprowadzi laboratorium kryminalistyczne Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – dowiedziała się „Rz”. Badania wykażą, czy na szczątkach są ślady materiałów wybuchowych. Tym samym dowiemy się, czy rakiety były uzbrojone. Rosja, wystrzeliwując tego typu pociski manewrujące, niezamierzenie odsłoniła skalę ich produkcji. Jak to możliwe?

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Kiedy wyprodukowano rakiety Ch-101, które spadły w Polsce?

Rakiety, jakie spadły w piątek w trzech miejscach w Polsce, zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 r. – identyczny pocisk, który zszedł z taśmy w drugim kwartale 2026 r., spadł i wybuchł pod koniec lipca w Tarnawie-Kolonii. Wszystkie te rakiety zostały wyprodukowane w tej samej fabryce zbrojeniowej pod Moskwą.

– Nasze służby mogły w oparciu o te dane obliczyć – i już tego dokonały – jaka jest przybliżona miesięczna produkcja tego typu rakiet. Informacje przedstawiające w tym zakresie stan potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej znalazły się w raporcie do szefa MON – twierdzą źródła „Rz” w służbach.

Rosja wystrzeliwuje rakiety „na pniu”, prosto z taśmy produkcyjnej

Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik (powiat niżański) i Mołodycz (powiat jarosławski) – to w tych miejscowościach spadły w piątek pociski manewrujące – Ch-101. Niektóre uderzyły o ziemię ok. 300 m od zabudowań mieszkalnych, inne na polu lub w sąsiedztwie lasu. Jak pisaliśmy, wszystkie te incydenty zbada w jednym śledztwie Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Najdramatyczniej wyglądała sytuacja w Nowym Lipowcu, gdzie rakieta uderzyła w ziemię opodal zabudowań, a w wyniku eksplozji powstał lej i pojawił się ogień. Mieszkańcy relacjonowali, że słyszeli potężny wybuch. W Rudniku nad Sanem z kolei hałas, jaki spowodował spadający pocisk, był słyszalny z co najmniej kilku kilometrów.

Wszystkie trzy rakiety Ch-101 zostały wyprodukowane w Rosji, w kompleksie zbrojeniowym w Dubnej, w obwodzie moskiewskim w IV kwartale 2026 r. Z tej samej fabryki wyszedł identyczny pocisk, który spadł 30 lipca tego roku (o godz. 3:40) w rejonie Tarnawy Kolonii – ten powstał w II kwartale 2026 r. Kompleks przemysłowy w Dubnej to jedyny w Rosji zakład, gdzie wytwarza się pociski manewrujące Ch-101. Data produkcji poszczególnych to istotna informacja.

– Wniosek z tego jest taki, że Rosjanie to, co wyprodukują, na bieżąco zużywają. Zwykle najpierw wystrzeliwuje się starszy sprzęt, żeby była rotacja w magazynie, i by odświeżać zapasy. W tym przypadku widać, że Rosja strzela tym, co schodzi z taśmy w fabryce – zauważa jeden z naszych rozmówców ze służb.

Rosyjskie drony i pociski manewrujące. Ch-101, Geran-5, S8000 Bandierol – podstawowe parametry techniczne i operacyjne Foto: PAP

Produkcja rakiet w Rosji łata braki w magazynach. Ekspert OSW o częstszych nalotach

Krzysztof Nieczypor, analityk i główny specjalista w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich zwraca uwagę na wzrost częstotliwości nalotów. – Rzeczywiście jest tak, że Rosja zużywa pociski, które na bieżąco produkuje. Z jednej strony jest to efektem intensyfikacji ostrzałów, ale i wzrostu produkcji. Produkcja obecna zastępuje braki, które są w magazynach rosyjskich. Dlatego nie dziwi mnie, że rakiety, jakie ostatnio spadły w kraju są dość nowe – komentuje ekspert OSW.

Ppłk Maciej Korowaj, były oficer Służby Wywiadu Wojskowego, wskazuje, skąd wynika stawianie na nowszy sprzęt przez Kreml. – Jeżeli Rosjanom zależy na precyzji, to wykorzystują najnowszy sprzęt, ponieważ im sprzęt starszy, tym bardziej zawodny – może nie dolecieć albo zmienić kurs. Zresztą zapas już dawno został wystrzelany, więc także dlatego teraz biorą wszystko z bieżącej produkcji, tylko 10–15 proc. zostawiają jako zapas wojenny – mówi nam ppłk Korowaj.

Według informacji „Rz” śledczy i służby mają porównać rakiety, które spadły w piątek, z tą, która rozbiła się trzy miesiące temu w Tarnawie Kolonii.

– Zobaczymy, czym się różną, czy czegoś nie unowocześnili w nowych rakietach w porównaniu z rakietą zrzuconą w Tarnawie – wskazuje jeden z naszych rozmówców.

Czy rakiety Ch-101 były uzbrojone? Śledczy badają hipotezę o eksplozji

Pocisk, który rozbił się w Tarnawie, był uzbrojony, zawierał dużą ilość materiałów wybuchowych. Na czym skupiają się analizy szczątków maszyn, które spadły w piątek?

– Jaka była przyczyna upadku tych obiektów, czy doszło do eksplozji, czy nie – wszystko będziemy wiedzieli po badaniach i analizie całości materiału dowodowego – zastrzega prok. Marcin Kozak.

Jednak z oględzin miejsca zdarzenia w Nowym Lipowcu wynika, że mogło tam także dojść do wybuchu – powstał lej, ujawniono szczątki rakiety. Podobnie w Mołodyczu i Rudniku. Hipoteza o możliwej eksplozji jest zatem jak najbardziej uprawniona i zostanie zweryfikowana.

W Nowym Lipowcu w oględzinach uczestniczył specjalista ze służb, który miał ze sobą katalogi wykorzystywanego przez Rosję sprzętu, do porównania z wydobywanymi z ziemi szczątkami. Między innymi dzięki temu udało się ustalić, że we wszystkich trzech miejscach spadły rakiety Ch-101. Początkowo na rządowej konferencji sugerowano, że w jednym przypadku mógł to być odrzutowy dron.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Rakiety spadły tam, gdzie je wycelowano?

Ze względu na ścisły związek pomiędzy zdarzeniami w Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu w jednym postępowaniu bada je Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, wszczęto je pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

Według hipotezy śledczych rakiety spadły tam, gdzie zostały skierowane. – Taką zakładamy hipotezę i teraz musimy znaleźć dowody, czy jest prawdziwa – wskazują śledczy.