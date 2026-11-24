Pod koniec sierpnia doszło do podpalenia zakładu Grupy WB w Skarżysku-Kamiennej, który jest częścią łańcucha firm produkujących bezzałogowce. Według informacji „Rzeczpospolitej”, podpalacz działał tak, jakby doskonale wiedział, przez które okno wrzucić materiał zapalający, by wyrządzić najwięcej szkód.

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Prokuratura prowadzi śledztwo ws. dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Według informacji RMF FM śledczy podejrzewają o atak dwoje obywateli Serbii. Zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na rzecz obcego wywiadu, której celem było popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Interpol nie chce wystawić czerwonej noty

Po podpaleniu Serbowie wyjechali z Polski i są bezskutecznie ścigani. Sąd w Kielcach wystawił za nimi Europejski Nakaz Aresztowania, a następnie sąd w Krakowie zdecydował się na list gończy.

Według RMF FM polski wymiar sprawiedliwości chce, by za dwójką wystawiono czerwoną notę Interpolu. Organizacja miała jednak odmówić.

Interpol podkreśla, że fabryka produkowała części do dronów, które trafiały m.in. do Ukrainy. Według organizacji nie można zagwarantować bezstronności ws. zarzutów wobec podejrzanych cudzoziemców.