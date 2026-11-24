Policjanci w pobliżu Rynku Głównego po masowej strzelaninie w Krakowie
Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak, do zatrzymania Damiana S. doszło 12 listopada. Mężczyzna jest podejrzany o wywołanie fałszywego alarmu oraz publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa.
Według ustaleń śledczych 29-latek zamieszczał na platformach społecznościowych wpisy, w których zapowiadał przeprowadzenie masowego zamachu na życie i zdrowie wielu osób. Miało do niego dojść 11 i 14 listopada, między innymi w Krakowie.
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Jak przekazał prokurator Przemysław Nowak, podejrzany publikował wpisy od 10 do 11 listopada. Miał w nich również pochwalać atak, do którego doszło w Krakowie 7 listopada. Twierdził ponadto, że liczba ofiar zapowiadanego przez niego zamachu będzie dziesięciokrotnie większa.
Rzecznik Prokuratury Krajowej zaznaczył, że mężczyzna miał działać ze świadomością, iż opisywane przez niego zagrożenie nie istnieje. „Podejrzany chciał w ten sposób poważnie zastraszyć wiele osób” – wyjaśnił Nowak.
Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierował prokurator z zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.
13 listopada Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-latka na okres jednego miesiąca – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej.
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Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca dopuści się więcej niż jednego takiego czynu, wymiar kary wynosi od 2 do 15 lat więzienia.
Z kolei za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa przepisy przewidują grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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