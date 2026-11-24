Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heorhij Tychyj oświadczył we wtorek, że rosyjska korweta rakietowa Merkury, zaatakowana przez ukraińskie drony w pobliżu libijskiego miasta Bengazi, stanowiła legalny cel wojskowy.

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W komentarzu dla dziennikarzy, cytowanym przez portal Ukraińska Prawda, przedstawiciel resortu podkreślił, że Ukraina prowadzi działania w ramach prawa do samoobrony, zagwarantowanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

MSZ Ukrainy: rosyjska korweta była uzasadnionym celem

– Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony – powiedział Tychyj.

Jak zaznaczył, Kijów ma prawo atakować legalne cele wojskowe należące do agresora. W tej kategorii ukraińskie MSZ wymienia rosyjskie okręty wojenne, statki handlowe przewożące sprzęt wojskowy i zasoby, a także tankowce należące do tzw. floty cieni, które mają zaopatrywać rosyjską machinę wojenną.

Ukraina odpowiada na protest władz Libii

Rzecznik ukraińskiego MSZ odniósł się również do zarzutów, że działania Kijowa mogą prowadzić do przenoszenia wojny na terytorium innych państw. Według Tychyja Ukraina nikogo nie wciąga w konflikt i nie przenosi go do innych krajów. Jej operacje mają być skierowane wyłącznie przeciwko agresorowi, a nie przeciwko państwom trzecim.

Przedstawiciel ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że prawo międzynarodowe nie uzależnia możliwości korzystania z prawa do samoobrony od miejsca, w którym podejmowane są działania odwetowe. Jak wyjaśnił, mogą one być prowadzone zarówno na terytorium państwa zaatakowanego, jak i agresora, a także na wodach międzynarodowych.

Tychyj stwierdził ponadto, że Libia powinna kierować pytania dotyczące zagrożenia na swoim terytorium do Rosji. Zarzucił Moskwie wykorzystywanie cywilnej infrastruktury państw trzecich do realizacji własnych celów wojskowych.

– To właśnie rosyjskie okręty wojenne i rosyjskie statki transportujące broń, które regularnie tam przybywają, stworzyły zagrożenie dla Libii – ocenił rzecznik.

Kijów deklaruje poszanowanie suwerenności Libii

Ukraiński resort dyplomacji zwrócił uwagę na wykorzystywanie przez Rosję zagranicznej infrastruktury logistycznej i obecności wojskowej, szczególnie na kontynencie afrykańskim. Według Tychyja Moskwa wykorzystuje te możliwości do prowadzenia operacji wojskowych i wzmacniania potencjału militarnego, który służy jej agresji przeciwko Ukrainie.

Jednocześnie rzecznik podkreślił, że Kijów szanuje suwerenność i integralność terytorialną Libii. Zaznaczył, że ukraińskie działania nie są wymierzone w libijskie państwo ani jego mieszkańców.

Ukraina zadeklarowała również zainteresowanie dalszym rozwijaniem dwustronnej współpracy z Libią.

Libia zażądała wyjaśnień po ataku na rosyjskie jednostki

W poniedziałek uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił ataki na rosyjskie jednostki w pobliżu Bengazi. Władze zażądały od Kijowa wyjaśnień w związku z operacjami, do których przeprowadzenia przyznała się Ukraina.

Do ataku na rosyjską korwetę rakietową Merkury doszło w nocy z soboty na niedzielę. Okręt przebywał w porcie w Bengazi od kilku dni. Ukraińskie drony uderzyły w jednostkę, w wyniku czego zatonęła.

Drugim celem był statek handlowy pływający pod banderą Malty, znajdujący się niedaleko Bengazi. Został zaatakowany przez ukraińskie drony morskie. Według władz Ukrainy jednostka należała do rosyjskiej floty cieni i była wykorzystywana do transportowania broni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że za oboma atakami stały ukraińskie siły zbrojne.

Bengazi jest drugim co do wielkości miastem Libii i największym ośrodkiem we wschodniej części kraju. Region ten znajduje się pod kontrolą konkurencyjnego wobec rządu w Trypolisie ośrodka władzy, który utrzymuje bliskie relacje z Rosją.