Jak podkreślono, ETPCz rozpatrywał sprawy przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie ws. prób nielegalnego wjazdu osób z Afganistanu, Iraku i Kuby do państw członkowskich Rady Europy z terytorium Białorusi w latach 2021 i 2022.

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„Miało to miejsce w kontekście wrogich działań podejmowanych przez władze białoruskie, określanych jako 'instrumentalizacja migracji', w ramach których Białoruś zachęcała, ułatwiała lub wymuszała przemieszczanie się migrantów przez swoje granice z zamiarem destabilizacji państw pozwanych lub całego regionu” - napisano.

Według ETPCz doszło do naruszenia art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który ma chronić migrantów przez ryzykiem „nieludzkiego lub poniżającego traktowania”.

„Trybunał przypomniał, że państwa mają prawo kontrolować wjazd obcokrajowców na swoje terytorium. Konwencja nie uniemożliwiała im ograniczania wjazdu, a nawet całkowitego zamknięcia granic. Następnie Trybunał stwierdził, że w kontekście instrumentalizacji migracji wydalenie cudzoziemca do państwa instrumentalizującego nie stanowiłoby samo w sobie naruszenia art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania)” - napisano.

ETPCz wskazuje, że osoby przekraczające nielegalnie granicę trafiają do dwóch kategorii, które są chronione konwencją. Jedna to osoby, które mają "oczywiste osobiste wrażliwości", na przykład ze względu na wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność. Druga kategoria to osoby, które posiadają podstawy do twierdzenia, że wydalenie ich do państwa instrumentalizującego migrację "w sposób oczywisty naraziłoby je na rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie życia lub rzeczywiste i bezpośrednie ryzyko złego traktowania osiągającego próg surowości zgodnie z artykułem 3.".

Według trybunału w jednym przypadku migranci, którzy dostali się do Polski, wpadli do tej drugiej kategorii osób. Sprawa dotyczy grupy Afgańczyków, którzy od sierpnia do października 2021 roku byli przetrzymywani w Usnarzu Górnym w prowizorycznym obozie przy granicy.

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