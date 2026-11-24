Nadzwyczajne walne zgromadzenie dokonało zmian w radzie nadzorczej Alior Banku
Zwołane na wtorek nadzwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku dokonało zmian w radzie nadzorczej banku.
Ze składu rady nadzorczej banku odwołany został prof. Radosław Grabowski. Na jego miejsce PZU zgłosiło Edytę Szostak. W głosowaniu nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjęło tę kandydaturę i powołało Edytę Szostak do składu rady nadzorczej Alior Banku.
Radę nadzorczą tworzą tym samym obecnie: Wojciech Kostrzewa, przewodniczący rady, Jan Zimowicz, zastępca przewodniczącego rady, Marek Głuchowski, Radosław Grabowski, Maciej Gutowski, Artur Kucharski, Waldemar Maj, Agata Mazurowska-Rozdeiczer oraz Edyta Szostak.
Alior Bank wchodzi w skład Grupy PZU.
Edyta Szostak to menedżerka z 30-letnim doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych, ekspertka w dziedzinie audytu, kontroli zarządczej i ładu korporacyjnego, z doświadczeniem w nadzorze i ocenie procesów zarządczych. Jest absolwentką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, programu Executive MBA realizowanego we współpracy z Erasmus University Rotterdam, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe). Ponadto jest wykładowczynią studiów podyplomowych z zakresu audytu i kontroli zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz trenerką ESI Funds Academy.
Obecnie Edyta Szostak jest dyrektorem generalnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej pełniła funkcję dyrektor generalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Nowa członkini rady nadzorczej Alior Banku posiada doświadczenie w nadzorze właścicielskim nad spółkami o znaczeniu strategicznym, w tym nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Jest członkinią rady nadzorczej PFR Nieruchomości oraz niezależną członkinią komitetów audytu. Edyta Szostak jest ponadto ekspertką współpracującą z instytucjami Unii Europejskiej, OECD SIGMA, UNDP i IOM przy projektowaniu i wdrażaniu reform administracji publicznej, modernizacji instytucji oraz doskonaleniu systemów zarządzania.
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