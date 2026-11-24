Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda portfel spółek, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje minister aktywów państwowych.

Obecność jakich firm w tym portfelu może budzić zaskoczenie.

Dlaczego kurczy się liczba spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister aktywów państwowych .

Czy ministerialny wykaz ze spółkami w nadzorze MAP to jedynie wycinek większego obrazu.

Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister aktywów państwowych, na koniec września 2026 r. obejmował 95 podmiotów. Są wśród nich oczywiście notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie największe polskie firmy, a więc Orlen, PKO BP, KGHM, PZU, PGE, Tauron, Enea, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa czy Polski Holding Nieruchomości.

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Obok nich na liście państwowych firm są także: Agencja Rozwoju Przemysłu, Exatel, Giełda Papierów Wartościowych, dwie spółki nawozowe „Puławy” i „Police”, Krajowa Grupa Spożywcza, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Poczta Polska, Polska Grupa Górnicza, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Holding Obronny, Totalizator Sportowy i Węglokoks.

Obecność tych spółek w portfelu Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) z reguły nie budzi większych zastrzeżeń. Do tej grupy pewnie można także zaliczyć m.in. Centralę Farmaceutyczną „Cefarm”, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, ElectroMobility Poland (mającą budować polski samochód elektryczny), huty Łabędy i Stalowa Wola, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Walcownię Metali Nieżelaznych, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe, Wytwórnię Surowic i Szczepionek Biomed, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, zakłady chemiczne „NITRO-CHEM” i Rudniki, a być może także Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Siarkopol Tarnobrzeg, firmę H.Cegielski czy DALMOR.

Foto: Rzeczpospolita

Pytania o spółki nie znikają

Obecność wielu innych spółek w gronie tych, nad którymi prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister aktywów państwowych, budzi jednak co najmniej zdziwienie. Po co Skarbowi Państwa na przykład Beskidzki Hurt Towarowy, Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki z Katowic, warszawska Chłodnia „Mors-Wola”, kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce (obie są na liście UNESCO, to raczej muzea niż firmy komercyjne), Lubelski Rynek Hurtowy, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Regionalny Fundusz Gospodarczy z Częstochowy, Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, a do tego Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” oraz uzdrowiska Rabka i Krynica-Żegiestów? Jest tego więcej, stąd od lat powtarzane pytania, czemu służy obecność Skarbu Państwa w tego typu spółkach i czy jest konieczna?

Co ciekawe, udział Skarbu Państwa w poszczególnych firmach jest bardzo zróżnicowany. W nieco ponad 1/3 (34 spółki) z wykazu MAP sięga on 100 proc. To m.in. Poczta Polska, PGG, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, PL.2012+, obie kopalnie soli, Południowy Koncern Węglowy, Polski Holding Hotelowy, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych z Kobyłki, Totalizator Sportowy, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz wspomniane już uzdrowiska.

W wielu dużych firmach Skarb Państwa ma mniej niż połowę udziałów, jest jednak największym udziałowcem, często dodatkowo uprzywilejowanym. I tak na przykład w PZU jest największym akcjonariuszem z udziałem nieco ponad 34 proc., w KGHM także jest największy, a jego udział to niespełna 32 proc., jest też głównym akcjonariuszem w PKO BP z udziałem nieco poniżej 30 proc., natomiast w Orlenie ma 49,9 proc. akcji.

W niektórych ze „swoich” spółek Skarb Państwa ma jednak bardzo niewielkie, by nie powiedzieć symboliczne, udziały. W PSK Rzeszów w likwidacji to 5,9 proc., w JSW Koks – 3,23 proc., w DALMOR-ze – 1,78 proc., w Chemobudowie Kraków – 1,14 proc., w spółce NOPEA – 1 proc., w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” – 0,53 proc., w Warszawskim Holdingu Nieruchomości – 0,42 proc., w Hucie Łabędy – 0,5 proc., a w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”… 0,000005 proc.

Coraz mniej spółek u ministra, ale to nie prywatyzacja

Okazuje się jednak, że liczba spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister aktywów państwowych systematycznie i dość szybko maleje. Porównaliśmy tegoroczny wrześniowy wykaz takich spółek z wykazami z poprzednich lat. Okazuje się, że przed rokiem było ich 110, dwa lata temu – 130, trzy lata temu – 135, a we wrześniu 2022 r. – aż 170.

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– Liczba spółek w nadzorze MAP rzeczywiście maleje – przyznaje Przemysław Kuk, dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – Mniejsze spółki, często w słabej kondycji, są zazwyczaj przekazywane do ARP, która ma narzędzia i kompetencje, aby przeprowadzić proces naprawczy albo dezinwestycji. W wielu tych spółkach Skarb Państwa ma bardzo niewielkie udziały i znalazły się one w portfelu MAP w efekcie np. dziedziczenia czy historycznych operacji. Są to spółki bez znaczenia strategicznego. Przekazywane są one do ARP na mocy rozporządzeń Rady Ministrów – dodaje.

I tłumaczy, że celem tego działania, o którym wielokrotnie wspominał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, jest koncentracja i wzmocnienie nadzoru właścicielskiego MAP na dużych i strategicznych podmiotach. – MAP nie jest dużym ministerstwem, dlatego efektywne zarządzanie portfelem aktywów wymaga skupienia zasobów na podmiotach o największym znaczeniu dla gospodarki i interesu publicznego. Nadzór właścicielski nad niewielkimi podmiotami zajmuje bowiem relatywnie dużo czasu pracy urzędników – mówi Przemysław Kuk.

Zaznacza, że dotychczasowe działania to pierwszy krok w porządkowaniu portfela spółek MAP. – W przyszłym roku ministerstwo planuje dalsze działania w tym kierunku, które prowadziłyby do wzmocnienia poszczególnych podmiotów oraz osiągnięcia efektów synergii. Obecnie trwają w MAP prace analityczne nad planowanymi działaniami. Mogą one przynieść także wpływy budżetowe, ale poziom kontroli i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa nie zostanie w ich wyniku zmniejszony – zapowiada szef Departamentu Komunikacji w MAP.

Wykaz MAP to ledwie wycinek pełnego obrazu

Ministerialny wykaz spółek w nadzorze MAP pokazuje jednak tylko część problemu. Rzeczywista liczba przedsiębiorstw, w których państwo polskie ma bezpośredni udział, jest znacznie wyższa. Z opisywanego na naszych łamach w maju raportu „(Nie)jawna polityka właścicielska państwa” przygotowanego przez ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju i UMCS w Lublinie wynika, że na koniec września 2025 r. państwo polskie miało bezpośredni udział w 410 przedsiębiorstwach, ale aktywnych było 331 z nich. Podmiotów, w których państwo ma co najmniej 50-proc. udział, było 180.

Co więcej, także ten obraz jest niepełny, ponieważ nie obejmuje spółek zależnych przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo (spółek-córek i spółek-wnuczek). W Grupie PZU są Bank Pekao, Alior Bank, do tego liczne spółki ubezpieczeniowe, w tym Link4. A sam Orlen ma 180 spółek zależnych. W wielu grupach kapitałowych spółki zależne prowadzą działalność powiązaną z podstawową działalnością spółki-matki. Jednak obok nich istnieje osobna kategoria państwowych konglomeratów inwestycyjnych, takich jak np. Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Towarzystwo Finansowe Silesia, posiadających rozproszone portfele udziałów w dziesiątkach firm z różnych branż.

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Przykładów dziwnych powiązań właścicielskich w spółkach w nadzorze MAP nie trzeba długo szukać. I tak Krajowa Grupa Spożywcza jest wyłącznym właścicielem Fabryki Cukierków „Pszczółka”, zaś do PZU należy 100 proc. udziałów w Armaturze Kraków – Jesteśmy grupą ubezpieczeniowo-bankowo-armaturową – śmiał się z tego w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” jeden z poprzednich prezesów PZU.