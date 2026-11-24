Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób prokuratura połączyła sprawę niegospodarności w związku sportowym z aferą giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Jaką rolę odgrywa nowy zarzut w staraniach śledczych o przedłużenie aresztu dla Radosława Piesiewicza.

Do czego zespół śledczy próbuje skłonić byłego prezesa PKOL, dołączając do sprawy nowe wątki.

We wtorek, 24 listopada warszawski sąd będzie decydował, czy przedłużyć na kolejne trzy miesiące areszt dla Radosława Piesiewicza, byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak ustaliła „Rz” koronnym argumentem, by Piesiewicz dalej siedział, jest nowy zarzut, jaki mu postawiono 6 listopada. Wnioskuje o to zespół śledczy nr 4, zajmujący się aferą Zondacrypto.

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Jak informuje „Rz” sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, podstawą skierowania wniosku są trzy zarzuty. Dwa postawiono Piesiewiczowi pod koniec sierpnia i mają związek z kryptogiełdą. Choć płatną protekcję (miał przyjąć od Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto, drogi zegarek) oraz zaspokojenie grupy wierzycieli giełdy z pokrzywdzeniem innych (chodzi milion złotych w tokenach, jakie chciał odzyskać Piesiewicz). Trzeci zarzut jest nowy – dotyczy niegospodarności i wyrządzenia milionowej szkody Polskiej Lidze Koszykówki S.A. Piesiewicz był tam prezesem. Prokuratura zarzuca mu, że opłacił ze środków spółki prywatne hotele, restauracje i zagraniczne loty. Co to ma wspólnego z Zondacrypto? Nic. Szefem Polskiej Ligi Koszykówki S.A. Piesiewicz był w latach 2018–2023, a Zondacrypto została sponsorem generalnym PKOl-u od października 2025 r.

– Sprawa z PLK to obecnie główny argument za przedłużeniem tymczasowego aresztowania – mówi o zarzutach mec. Jędrzej Kupczyński, obrońca Piesiewicza. Wątek szkody dla ligi, który włączono do śledztwa, ma przekonać sąd do przedłużenia aresztu. Spadł śledczym od Zondacrypto z nieba.

Gdańska prokuratura chce wypożyczyć podejrzanego. Wtedy następuje przejęcie

Prokuratura Regionalna w Gdańsku od 3 marca 2025 r. prowadziła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw finansowych i podatkowych przez Radosława Piesiewicza. Chodzi o fikcyjne, jak twierdzi prokuratura, pośrednictwo na rzecz Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki S.A. o wartości 9,3 mln zł. Gdańscy śledczy badają także wątek finansowania remontu i wyposażenia restauracji Olympic Sky w Warszawie, a także opisanych przez „Rz” umów cesji wierzytelności o łącznej wartości 3,7 mln zł i 535 tys. dol., podpisanych m.in. z żonami działaczy PolKosza i Piesiewicza. Śledztwo zainicjowały materiały naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.

Według naszych ustaleń zaawansowane śledztwo z Gdańska zabrano, gdy prowadząca je prokurator złożyła prośbę do zespołu od Zondacrypto w Prokuraturze Krajowej o zgodę na przejęcie Piesiewicza z aresztu na Służewcu i dowiezienie go do Gdańska na postawienie zarzutów. Materiał był gotowy. Z naszych informacji wynika, że zespół Zondacrypto zainteresował się materiałami na tyle, że poprosił o ich przesłanie do Warszawy. Wtedy nastąpiła decyzja o przejęciu śledztwa. Decyzja – zgodnie z komunikatem prokuratury – nastąpiła 28 października.

Dzień wcześniej, 27 października, prokurator Zespołu Śledczego Nr 4 Prokuratury Krajowej ds. Zondacrypto wyłączył wątek Radosława Piesiewicza z postępowania kryptowalut. Nadano nową sygnaturę sprawy. Do niej dołączono następnego dnia wątki śledztwa z Gdańska. W komunikacie powołano się na „względy ekonomiki procesowej oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania”. Prokuratura zapewniała, że „dodatkowo zaistniała potrzeba dalszego wyjaśnienia działalności Radosława P. w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz innych podmiotów funkcjonujących w strukturach polskiego sportu”. Dlaczego jednak nie mogła tego prowadzić gdańska prokuratura, skoro nie dotyczy to Zondacrypto?

W śledztwie były planowane czynności z udziałem Radosława Piesiewcza. Ponieważ jest on tymczasowo aresztowany w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Krajową, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, zgodnie z obowiązującą procedurą zwrócił się do prokuratora Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na wykonanie czynności procesowych z udziałem Radosława Piesiewcza. Czynności nie zostały zrealizowane prok. Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

6 listopada Piesiewicz w oparciu o nowe gdańskie materiały usłyszał nowe, uzupełnione zarzuty – formalnie do śledztwa Zondacrypto, choć niegospodarność nie ma związku z giełdą. Celem było wzmocnienie argumentu do przedłużenia aresztu dla Piesiewicza.

Nasze nieoficjalne ustalenia potwierdza gdańska prokuratura. „W śledztwie były planowane czynności z udziałem Radosława Piesiewicza. Ponieważ jest on tymczasowo aresztowany w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Krajową, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, zgodnie z obowiązującą procedurą, zwrócił się do prokuratora Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na wykonanie czynności procesowych z udziałem Radosława Piesiewcza. Czynności nie zostały zrealizowane; pozostały w sferze zamierzeń. Z tego powodu, pozostając w sferze faktów, nie ujawniam, jaki był zakres planowanych działań” – odpisuje na nasze pytania prok. Mariusz Marciniak, rzecznik gdańskiej prokuratury. Przyznaje, że „zebrany materiał dowodowy był bardzo obszerny i usystematyzowany”.

Zondacrypto: wątek Piesiewicza wyłączony, a potem zaraz połączony

Zespół śledczy ds. Zondacrypto, który powstał we wrześniu w Prokuraturze Krajowej, liczy aż siedmiu prokuratorów ściągniętych z całej Polski. Śledztwo jest niezwykle skomplikowane, ma charakter międzynarodowy (dotyczy środków i firm m.in. z Dubaju, Luksemburga, Estonii, Cypru, Szwajcarii). Po co więc prokuratorom sprawa faktur ze związku koszykarskiego? Dlaczego najpierw wyłączono, a potem połączono sprawy?

„Wyłączenie do odrębnego postępowania materiałów dowodowych dotyczących wątku Radosława P. ze sprawy dotyczącej działalności giełdy kryptowalutowej Zondacrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka miało na celu usprawnienie postępowania w tym zakresie. Wynikało to z faktu, że zakres zarzutów przedstawionych Radosławowi P. nie pozostaje w bezpośrednim związku z głównym przedmiotem postępowania, obejmującym doprowadzenia klientów giełdy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wskutek wprowadzenia ich w błąd, działaniem na szkodę giełdy oraz zaginięciem Sylwestra Suszka” – wyjaśnia „Rz” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Podkreśla również, że „wyłączanie poszczególnych wątków do odrębnych postępowań jest powszechnie stosowaną praktyką w sprawach wielowątkowych i wielopodmiotowych”. Prok. Adamiak zapewnia, że „połączenie z wyodrębnionym ze sprawy Zondacrypto wątkiem Radosława P. postępowań prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku w sprawach dotyczących jego działalności jako działacza sportowego, było uzasadnione zachodzącą między nimi łącznością podmiotowo-przedmiotową i równie służy sprawnemu i kompleksowemu ustaleniu okoliczności zdarzeń będących przedmiotem tych postępowań”.

Rzeczniczka potwierdza, że prokurator złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przedłużenie stosowania wobec Piesiewicza tymczasowego aresztowania.

Zespół ds. Zondacrypto chce skruszyć Piesiewicza i namówić do współpracy

Postawienie nowych zarzutów w śledztwie Zondacrypto wzmacnia wniosek dla sądu, by przedłużyć mu areszt na kolejne miesiące. Piesiewicz nie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, zaprzecza zarzutom. – Piesiewicz zawsze był politycznie ustosunkowany. Jego wiedza w tym zakresie jest cenna, ale on na to nie pójdzie – mówi nam osoba z jego otoczenia.

Co więcej, w ciągu ostatnich trzech miesięcy prokuratura niewiele zrobiła w sprawie Piesiewicza w wątku kryptogiełdy. Przesłuchano go tylko jeden raz, w ramach konfrontacji z Przemysławem Kralem, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiu.

W listopadzie 2025 r. Piesiewicz (był wtedy szefem PKOL dzięki związkom z PiS, w tym z Jackiem Sasinem, ministrem aktywów państwowych) otrzymał wart 40 tys. euro luksusowy zegarek Patek Philippe. To miało być – według publikacji WP i TVN24 – podziękowanie za obiecaną interwencję u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, w związku z zainteresowaniem UOKiK działalnością Zondacrypto. Tej interwencji Morawiecki i Chróstny zaprzeczają, a Piesiewicz tuż przed zatrzymaniem zapewniał, że zwrócił Kralowi środki za zegarek w ratach po 10 tys. euro.

Jak ujawniła „Rz” Piesiewicz zainwestował milion złotych w tokeny Zondacrypto i wbrew zarzutom prokuratury nie zdołał odzyskać pieniędzy przed upadkiem. Mimo iż znalazł się na liście do wypłaty, przekazanie środków zostało zablokowane.