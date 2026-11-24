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Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w trakcie rosyjskiego ataku na cele w zachodniej części Ukrainy. Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny znalazł się nad terytorium Polski, co spowodowało uruchomienie odpowiednich sił i środków obrony powietrznej.
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X, obiekt był nieprzerwanie obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.
„W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu” – przekazało dowództwo.
Dowództwo Operacyjne poinformowało, że sytuacja była stale monitorowana, a odpowiednie służby wydały zgodę na zestrzelenie rosyjskiego bezzałogowca.
Do użycia uzbrojenia jednak nie doszło. Dron zmienił kierunek lotu na wschodni, a wojskowi zdecydowali o wstrzymaniu się od jego zniszczenia.
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„Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód” – wyjaśniono w komunikacie.
Dowództwo nie podało, jak długo rosyjski dron znajdował się nad Polską ani w którym miejscu przekroczył granicę. Nie wskazano również typu bezzałogowca.
Wojskowi podkreślili, że polski system obrony powietrznej nieprzerwanie monitoruje sytuację, a jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostają przygotowane do reagowania na zagrożenia.
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„Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia” – zapewniono.
Dowództwo Operacyjne zaznaczyło również, że ochrona polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z najważniejszych zadań Sił Zbrojnych RP.
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