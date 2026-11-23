W ubiegłym tygodniu Estonia ogłosiła, że od 1 grudnia zamknie trzy drogowe przejścia graniczne z Rosją na okres co najmniej sześciu miesięcy. Decyzję podjęto po próbie podpalenia budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems, produkującej m.in. drony przekazywane Ukrainie. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego podała, że za aktem sabotażu, który udaremniono w nocy z 13 na 14 listopada, stoi rosyjski wywiad wojskowy GRU.

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W odpowiedzi Rosja oskarżyła Estonię o wznoszenie „nowej żelaznej kurtyny”. Zapowiedziała też „ochronę swoich interesów narodowych” i działania odwetowe.

Rosja: Zamknięcie granicy zada kolejny cios gospodarce Estonii i UE

Jak donosi „The Moscow Times”, Kreml wezwał chargé d’affaires Estonii w Moskwie Marka Ühtegiego. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało dyplomacie, że „bezpodstawne” oskarżenia świadczą o „zaciekłej rusofobii” Tallinna. Resort ostrzegł, że planowane zamknięcie granicy przyniesie negatywne skutki samej Estonii, a także szerzej rozumianej Europie.

„Zamknięcie granicy państwowej przede wszystkim zada kolejny cios estońskiej gospodarce i odbije się rykoszetem zarówno na samym Tallinnie, jak i na jego sojusznikach z UE i NATO” – napisano w oświadczeniu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło również Estonię o ciche przyzwolenie na wykorzystywanie jej przestrzeni powietrznej przez Ukrainę do przeprowadzania ataków dronowych na cele w północno-zachodniej Rosji. Resort podał, że „estoński dyplomata został ponownie ostrzeżony, że takie prowokacyjne i skrajnie niebezpieczne działania doprowadzają sytuację na skraj otwartej wojny z Rosją”.

Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło w poniedziałek te oskarżenia, oświadczając, że nigdy nie zezwoliło na wykorzystywanie swojego terytorium do prowadzenia operacji wojskowych przez inne państwo. „Chociaż generalnie nie komentujemy ani nie angażujemy się w rosyjską propagandę, w tym przypadku możemy podkreślić, że Estonia nigdy nie zezwalała i nigdy nie zezwoli na wykorzystywanie swojego terytorium do operacji wojskowych prowadzonych przez inne państwo” – przekazał resort w Tallinnie.

Rosja grozi Estonii odwetem

Rosja oskarżyła również Estonię o próby utrudniania działalności rosyjskich statków towarowych na Morzu Bałtyckim, zakazanie tranzytu rosyjskiego i białoruskiego zboża, a także prześladowanie osób rosyjskojęzycznych oraz Estońskiego Kościoła Prawosławnego.

Rosyjskie MSZ ostrzegło, że „bezpodstawna polityka Tallinna polegająca na podsycaniu wszechstronnej wrogości” wobec Rosji „będzie nadal destabilizować region”.

„Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia szeroko zakrojonych działań politycznych i dyplomatycznych w celu ochrony rosyjskich interesów narodowych oraz uzasadnionych praw naszych obywateli” – oświadczyło rosyjskie MSZ.