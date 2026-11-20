W tym tygodniu władze Estonii oświadczyły, że od przyszłego miesiąca zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne z Rosją. Nie sprecyzowano wówczas, jak długo potrwa zamknięcie,

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Decyzję podjęto po próbie podpalenia budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems, produkującej m.in. bezzałogowe statki powietrzne dostarczane Ukrainie. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) informowała, że za aktem sabotażu, który udaremniono w nocy z 13 na 14 listopada, stoi rosyjski wywiad wojskowy GRU.

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Estonia zamyka granicę z Rosją. Przejścia graniczne zamknięte co najmniej do końca maja 2027 r.

Decyzja o zamknięciu przejść granicznych „jest odpowiedzią na trwające wrogie działania Rosji wobec Estonii i innych państw europejskich” – głosi piątkowe oświadczenie estońskiego rządu.

„W Estonii w tym roku dwukrotnie dokonano ataków na przedsiębiorstwa sektora obronnego, a według estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obu przypadkach zleceniodawcami były rosyjskie służby specjalne” – dodano w komunikacie.

Jak przypomina agencja Reutera, która przytoczyła treść estońskiego oświadczenia, Moskwa regularnie odrzuca zarzuty władz europejskich, dotyczące udziału w akcjach sabotażowych.

Betonowe zapory na moście na Narwi, rzece granicznej, oddzielającej estońską prowincję Ida-Virumaa od Rosji Foto: REUTERS/Janis Laizans

Z informacji przekazanych przez estońskie władze wynika, że obecnie na granicy Estonii i Rosji funkcjonuje pięć drogowych przejść granicznych. Estonia należy do NATO i Unii Europejskiej i zdecydowanie popiera Ukrainę w trwającej od 2022 r. wojnie wywołanej przez Rosję.

Próba sabotażu w Estonii. Władze oskarżają Moskwę

Po tym, jak estońskie służby zarzuciły rosyjskiemu GRU próbę podpalenia zakładów produkujących drony, głos zabrali politycy. – Stanowczo potępiamy próbę podpalenia budynku firmy z sektora obronnego – oświadczył szef dyplomacji Estonii Margus Tsahkna. Dodał, że rządzącemu Rosją Władimirowi Putinowi nie udało się osiągnąć celów agresji na Ukrainę, dlatego „teraz coraz częściej stara się on zasiać niepewność wśród sojuszników Kijowa, a poprzez różnego rodzaju akty sabotażu Rosja dąży do wywołania strachu i podzielenia społeczeństw, by zaprzestały wspierania Ukrainy”.

15 listopada w związku z próbą podpalenia siedziby firmy Threod Systems, estońskie władze poinformowały o zatrzymaniu ośmiu obywateli Łotwy. W wywiadzie dla telewizji ETV szef estońskiego kontrwywiadu Margo Palloson oświadczył, że „Rosja obrała sobie za cel około dziesięciu przedsiębiorstw z estońskiego sektora obronnego”, a informacje o ostatnim ataku służby uzyskały dzięki współpracy międzynarodowej.

W 2023 r. swoją, liczącą ponad 1350 km granicę z Rosją zamknęła Finlandia. Według fińskiego nadawcy publicznego Yle, po zamknięciu granicy Estonii z Rosją wzrośnie znaczenie trasy do Rosji przez północną Norwegię, w okolicach Kirkenes.

Od początku 2026 r. w Estonii odnotowano 760 tys. przekroczeń granicy z Rosją, w roku 2025 było ich ok. 1,1 mln.

Rosja oskarża Tallin o zamiar przywrócenia żelaznej kurtyny

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała, że jeśli Estonia zrealizuje swoje plany, Moskwa w odpowiedzi podejmie „niezbędne kroki polityczne i dyplomatyczne, aby chronić swoje interesy narodowe”.

Rzeczniczka oceniła, że działania Estonii są równoznaczne z próbą przywrócenia żelaznej kurtyny pod pretekstem rzekomego zagrożenia ze strony Rosji.