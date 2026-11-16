Z wpisu Budrysa wynika, że za próbą podpalenia zakładów Threod Systems stał rosyjski wywiad wojskowy GRU. W związku z tym szef litewskiej dyplomacji wezwał państwa Europy, by rozważyły uznanie GRU za organizację terrorystyczną.

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Litwa oskarża Rosję o „państwowy terroryzm”

„Kiedy państwowy wywiad organizuje podpalenia w Europie, nie jest to »działanie hybrydowe«. To terroryzm sponsorowany przez państwo” – napisał w serwisie X szef litewskiego MSZ.

„Czas przestać chować się za eufemizmami. Europa powinna poważnie rozważyć uznanie GRU i innych rosyjskich struktur wywiadowczych i bezpieczeństwa, zaangażowanych w operacje sabotażowe, za organizacje terrorystyczne” – dodał Budrys.

„Rosja sięga po sabotaż, gdy nie osiąga celów na polu walki z Ukrainą, próbując zastraszać i destabilizować europejskie społeczeństwa” – napisał szef litewskiej dyplomacji.

Apel litewskiego MSZ: Każdy rosyjski akt sabotażu musi oznaczać wyższy koszt dla Rosji

Minister spraw zagranicznych Litwy wyraził solidarność z Estonią po udaremnionej próbie podpalenia zakładów firmy Threod Systems i zaapelował o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, wywieranie silniejszej presji na Moskwę oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób organizujących i przeprowadzających ataki hybrydowe. „Lekcja jest prosta: każdy rosyjski akt sabotażu w Europie musi wiązać się z wyższymi kosztami dla Rosji” – napisał Budrys.

Do próby ataku na fabrykę uzbrojenia doszło 14 listopada. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) poinformowała, że celem tej operacji było wywołanie eksplozji. W związku z próbą podpalenia zatrzymano łącznie osiem osób.

W reakcji na ten incydent władze Estonii zapowiedziały, że zamkną od 1 grudnia przejścia graniczne z Rosją.