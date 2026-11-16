Z informacji przekazywanych przez mera Moskwy wynika, że 191 dronów zostało strąconych na podejściach do Moskwy.

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W związku z atakiem dronów wstrzymany został ruch na drodze wyjazdowej z Jarosławia, prowadzącej do Moskwy, o czym poinformował gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew. W nocy nad obwodem jarosławskim strąconych zostało 20 dronów.

Ukraińskie drony nad obwodem rostowskim. W płomieniach stanęły dwa składy paliw

Celem ukraińskiego ataku był w nocy również obwód rostowski. Gubernator obwodu Jurij Sliusar podał, że w wyniku ataku dronów doszło do pożarów czterech obiektów przemysłowych w rejonie azowskim. Sliusar poinformował również, że w ataku uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne, a ogień miał też objąć gazociąg. W mieście Azow w ataku ranne zostały trzy osoby – wszystkie hospitalizowano.

Z informacji przekazywanych przez kanał ASTRA w serwisie Telegram wynika, że pożar w obwodzie rostowskim pojawił się m.in. w rejonie, gdzie znajdują się dwa składy paliw. Oba składy paliw znajdują się w mieście Azow. W jednym ze składów znajduje się 10 zbiorników, w których można składować ponad 6 500 m3 paliw.

15 listopada Sliusar informował o ataku dronów na miasto Taganrog, w którym zginąć miała jedna osoba, a cztery zostały ranne. W wyniku ataku uszkodzone zostały dwie podstacje elektryczne, w tym jedna, która odgrywa ważną rolę w dostarczaniu zasilania mieszkańcom miasta i zakładom przemysłowym, które się w nim znajdują.

Trzy osoby ranne w ataku dronów na Kraj Krasnodarski

Z kolei z Kraju Krasnodarskiego płyną informacje o ataku dronów na rejon siewierski, w którym ranne zostały trzy osoby, w tym dziecko. W wyniku ataku doszło do pożaru na terenie przedsiębiorstwa w miejscowości Ilskij.

44 drony zostały strącone w nocy nad obwodem kałuskim, a 10 – nad obwodem tulskim. Tymczasowo działanie wstrzymało podmoskiewskie lotnisko Wnukowo oraz lotnisko w Jarosławiu.

W nocy pojawiła się też informacja o wstrzymaniu ruchu pojazdów na Moście Krymskim. Rankiem szef okupacyjnych władz Krymu, Siergiej Aksjonow poinformował, że most był celem nocnego ataku w związku z czym będzie zamknięty dla ruchu do południa. Ruch na moście wstrzymano ok. 2.00 czasu lokalnego. Aksjonow poinformował, że „wszystkie służby zostały skierowane” do uporania się z konsekwencjami ataku. Nie wiadomo jednak, czy Most Krymski został uszkodzony.

Rankiem Ministerstwo Obrony Rosji podało, że łącznie w nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 1 336 dronów. Z komunikatu wynika, że drony pojawiły się nad obwodami: twerskim, biełgorodzkim, briańskim, kurskim, kałuskim, tulskim, riazańskim, moskiewskim, orłowskim, woroneskim, włodzimierskim, smoleńskim, niżnonowogrodzkim, rostowskim, Krajem Krasnodarskim i okupowanym Krymem.