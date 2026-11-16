– Policja migracyjna (ICE) Donalda Trumpa nie ma prawa wchodzić do prywatnych domów, a w Belgii będzie to możliwe – mówi „Rzeczpospolitej” Dirk Jacobs, profesor socjologii na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (ULB), który specjalizuje się w relacjach etnicznych w królestwie. – Żaden kraj Unii nie poszedł tak daleko – dodaje. Choć jednocześnie przyznaje, że nie spodziewa się masowych łapanek na ulicach osób o nieuregulowanym statusie prawnym, jak to się dzieje od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych.