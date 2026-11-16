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Służba jak ICE w stolicy Europy. „Mogą wchodzić do domów”. Chcą uderzyć w gangi

Belgijska policja będzie mogła wejść siłą do mieszkań, gdzie schronili się nielegalni imigranci. To ma pomóc w powstrzymaniu gangów narkotykowych, które sieją terror w gorszych dzielnicach Brukseli.

Publikacja: 16.11.2026 05:56

Służba jak ICE w stolicy Europy. „Mogą wchodzić do domów”. Chcą uderzyć w gangi

Foto: AFP/KARIM TEBACHE

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Belgia wprowadza prawo dające policji bezprecedensowe uprawnienia w walce z nielegalną imigracją.
  • Jak zagrożenie dla bezpieczeństwa w Brukseli zmieniło swoje oblicze od czasów ataków terrorystycznych.
  • Co stoi za gwałtownym rozwojem gangów narkotykowych i rosnącą popularnością cracku w stolicy Belgii.
  • Jaką rolę w kryzysie narkotykowym w Brukseli odgrywa jeden z największych portów w Europie.
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– Policja migracyjna (ICE) Donalda Trumpa nie ma prawa wchodzić do prywatnych domów, a w Belgii będzie to możliwe – mówi „Rzeczpospolitej” Dirk Jacobs, profesor socjologii na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (ULB), który specjalizuje się w relacjach etnicznych w królestwie. – Żaden kraj Unii nie poszedł tak daleko – dodaje. Choć jednocześnie przyznaje, że nie spodziewa się masowych łapanek na ulicach osób o nieuregulowanym statusie prawnym, jak to się dzieje od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych.

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