Kto chciałby mieć wojskowe towarzystwo nawet podczas kąpieli, może wkrótce znaleźć coś dla siebie w ofercie Bundeswehry. Niemieckie siły zbrojne uruchomiły własny sklep internetowy, a jednym z najbardziej przyciągających uwagę produktów jest gumowa kaczka w kamuflażu, z miniaturową wersją karabinu szturmowego.

Reklama Reklama

Choć pomysł może brzmieć jak żart, jest częścią nowej strategii marketingowej. Bundeswehra chce w ten sposób zmienić swój wizerunek, zwiększyć rozpoznawalność i dotrzeć przede wszystkim do młodszych odbiorców. Oprócz nietypowej zabawki w sklepie można znaleźć także odzież i inne gadżety z oznaczeniami niemieckiej armii.

Gumowa kaczka hitem sklepu Bundeswehry

To właśnie kaczka w wojskowym stroju wzbudziła największe zainteresowanie. Niewielka gumowa zabawka szybko stała się bestsellerem i wkrótce po uruchomieniu sklepu została tymczasowo wyprzedana.

Zainteresowanie ofertą miało przekroczyć oczekiwania Bundeswehry. Duży ruch na stronie internetowej doprowadził podobno do problemów technicznych tuż po jej uruchomieniu. Okazało się więc, że wojskowe gadżety mogą wzbudzać spore emocje nawet wtedy, gdy trafiają do łazienki, a nie na poligon.

Za nietypowymi produktami stoi konkretny cel. Niemieckie siły zbrojne chcą zwiększyć swoją obecność w przestrzeni publicznej i zbudować rozpoznawalną markę, która będzie kojarzona nie tylko z koszarami, targami branżowymi czy kampaniami rekrutacyjnymi.

Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje pozyskiwanie nowych żołnierzy. Bundeswehra chce zwiększać liczebność swoich szeregów, a gadżety mają sprawić, że armia stanie się bardziej widoczna w codziennym życiu i nawiąże bliższy kontakt ze społeczeństwem.

Krytyka wojskowego marketingu

Nowa strategia nie wszystkim się podoba. Krytycy zwracają uwagę, że gadżety i żartobliwe materiały promocyjne mogą prowadzić do bagatelizowania realiów służby wojskowej. Szczególne zastrzeżenia budzi przedstawianie broni i wyposażenia wojskowego jako elementów stylu życia.

Zastrzeżenia zgłaszają również politycy. Przedstawiciele niemieckiej Lewicy ostrzegają, że tego rodzaju promocja może przyczyniać się do coraz większej normalizacji obecności wojska w życiu codziennym.

Czy gumowa kaczka rzeczywiście pomoże Bundeswehrze przyciągnąć nowych rekrutów? Na razie trudno to ocenić. Jako narzędzie promocyjne już jednak spełniła swoje pierwsze zadanie: zwróciła uwagę, wywołała dyskusję i – jak wynika z informacji o sprzedaży – błyskawicznie zniknęła ze sklepowych półek.