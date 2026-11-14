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„Niebezpieczne związki” w teatrze w Lublinie. W Polsce były wystawiane już 14 razy

Mamy tu zapis choroby trawiącej świat XVIII-wiecznej arystokracji, choć typowej dla ludzkiej natury w różnych epokach.

Publikacja: 14.11.2026 18:01

„Niebezpieczne związki” w teatrze w Lublinie. W Polsce były wystawiane już 14 razy
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Piotr Zaremba

W lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy pierwszą premierą sezonu są „Niebezpieczne związki”. To adaptacja sławnej powieści Pierre’a Choderlosa de Laclosa, francuskiego generała i inżyniera, wydanej w 1782 r., siedem lat przed wielką rewolucją. Wersję sceniczną napisał Christopher Hampton ponad 200 lat później. W Polsce była wystawiana 14 razy.

„Niebezpieczne związki” w Lublinie. Historia choroby typowej dla ludzkiej natury

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