W lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy pierwszą premierą sezonu są „Niebezpieczne związki”. To adaptacja sławnej powieści Pierre’a Choderlosa de Laclosa, francuskiego generała i inżyniera, wydanej w 1782 r., siedem lat przed wielką rewolucją. Wersję sceniczną napisał Christopher Hampton ponad 200 lat później. W Polsce była wystawiana 14 razy.
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