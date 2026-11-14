Rzeczpospolita

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Niezależna kontrola Anthropic musi spełnić warunki. Noblista wśród sygnatariuszy listu

Anthropic wpuścił do swojego laboratorium zewnętrznych kontrolerów i sam za ich pracę płaci. Kontrolę poprowadzi Faculty, firma należąca do Accenture, które kupuje usługi Anthropic i prowadzi z nim wspólny dział. Kontroler zależy więc od badanej firmy podwójnie, jako wykonawca opłacanej usługi i jako własność jej klienta.

Publikacja: 14.11.2026 17:18

Jakie warunki musi spełnić niezależna kontrola AI

Jakie warunki musi spełnić niezależna kontrola AI

Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

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Błażej Sajduk

Specjaliści Faculty mają w laboratorium Anthropic obserwować modele jeszcze podczas trenowania, sprawdzać zabezpieczenia przed udostępnieniem produktu użytkownikom, rozmawiać z pracownikami i korzystać z dostępu zbliżonego do tego, którym dysponują zespoły producenta. Dotąd o tym, co zewnętrzni badacze mogą zobaczyć od środka, decydowała wyłącznie sama firma. Anthropic otwiera więc laboratorium, lecz nadal sam określa warunki dostępu. Potrzeba takiej kontroli nie budzi większych wątpliwości. Krótka rozmowa w oknie czatu niewiele mówi o tym, jak zaawansowany model zachowa się w tysiącu innych sytuacji. Zewnętrzny badacz potrzebuje dokumentacji, odpowiednich narzędzi i wsparcia osób, które znają system od środka. Im szerszy jest jednak ten dostęp, tym więcej zależy od tego, czy kontroler może działać wbrew interesom firmy, która mu płaci i współpracuje z jego właścicielem.

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