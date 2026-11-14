Sprawą zajmuje się policja, która zabezpiecza nagrania z monitoringu i ustala, kto jest odpowiedzialny za wykonanie napisu. Okolice uczelni objęto dodatkowym nadzorem.

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Niepokojący napis przed uczelnią w Gdańsku. Policja prowadzi czynności

Gdańscy policjanci wyjaśniają okoliczności pojawienia się napisu na chodniku przed budynkiem Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Chopina. Widniały na nim słowa „Kraków teraz WSB”, które nawiązywały do zamachu przeprowadzonego 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie.

Funkcjonariusze zostali powiadomieni o sprawie przez pracownika ochrony, który zauważył napis przed uczelnią. Jak poinformował cytowany przez PAP asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej policji, po otrzymaniu zgłoszenia policjanci udali się na miejsce i przeprowadzili oględziny.

Napis został już usunięty, jednak funkcjonariusze pionu kryminalnego nadal prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie oraz dokładnego przebiegu zdarzenia.

Policjanci zabezpieczają i analizują materiały z kamer monitoringu, a także przesłuchują świadków. W związku ze zdarzeniem teren w pobliżu Uniwersytetu WSB Merito został objęty doraźnym nadzorem policyjnym.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Napis, który pojawił się w Gdańsku, odnosił się do tragicznych wydarzeń z soboty 7 listopada. Tego dnia 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, po czym zaczął strzelać do przypadkowych osób.

W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik również został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek.

Po zamachu policjanci udali się także do mieszkania rodzinnego 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób – ojca, matki oraz siostry sprawcy. Wszystkie miały rany postrzałowe.

Okoliczności tragedii wyjaśnia Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo dotyczące zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.