Gen. Roman Polko
W piątek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała w mediach społecznościowych o postępach w sprawie pozyskania samolotów do tankowania w powietrzu dla polskiej armii w ramach programu SAFE. Jak przekazała, Hiszpania podpisała już umowę ramową z wykonawcą.
„Samoloty do tankowania w powietrzu dla naszej armii w ramach SAFE coraz bliżej. Hiszpania właśnie podpisała umowę ramową z wykonawcą. Teraz czas na nas” – napisała wiceszefowa MON, oznaczając we wpisie Agencję Uzbrojenia oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
Do sprawy odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM.
Gen. Roman Polko zwrócił uwagę na korzyści, jakie polskim siłom powietrznym przyniosłoby pozyskanie samolotów do tankowania w powietrzu. Jak wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem 24, takie rozwiązanie zwiększyłoby możliwości operacyjne myśliwców F-35 i F-16. Uzupełnianie paliwa bez konieczności lądowania pozwoliłoby pilotom dłużej wykonywać powierzone im zadania, eliminując potrzebę przerywania misji i powrotu na lotnisko, co mogłoby negatywnie wpływać na efektywność działań.
Jak zaznaczył były dowódca GROM-u, „te samoloty już dawno mogły być zakupione”. – Niestety przez zaniechania nie zostało to zrealizowane. Bardzo dobrze, że w końcu ten projekt jest realizowany i że w ten sposób wzmacniamy nie tylko siły polskiej armii, ale także siłę samego NATO w tym kluczowym obszarze flanki wschodniej – dodał.
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– Na moje pytanie, jak wygląda sytuacja z decyzją na temat stałej obecności wojsk amerykańskich, stałej bazy, sekretarz Hegseth odpowiedział: wszystko idzie w dobrym kierunku. Interpretujemy to tak, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez Biały Dom, nastąpi to na początku grudnia – mówił szef MON.
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Mówiąc o stałej bazie USA w Polsce gen. Polko stwierdził, że ma nadzieję, iż kolejne decyzje zapadną szybko. – Alternatywą jest to, że będziemy odwlekać to w czasie do nie wiadomo jakiego finału – powiedział.
- Jeżeli to się nie stanie w krótkim czasie, to podejrzewam, że będzie to gra, która będzie na rękę Putinowi. Putin bardzo mocno naciska podczas rozmów, które teraz prowadzi. Już nie tylko chodzi mu o kapitulację Ukrainy, ale także o powrót do czasów dominacji sowieckiej, w tym także nad Polską – ocenił wojskowy.
Jak zaznaczył generał, znaczenie tej kwestii dla Polski nie wynika z liczby żołnierzy, lecz przede wszystkim z potrzeby wyraźnego zademonstrowania Rosji niezależności naszego kraju. – Żeby w ten sposób mocno podkreślić i przekazać stronie rosyjskiej, że powrotu do czasu Układu Warszawskiego nie będzie, a Polska jest krajem niepodległym i nikt nie będzie nam dyktował warunków, jakie wojska mogą w naszym kraju stacjonować – powiedział gen. Polko w rozmowie z Polskim Radiem 24.
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