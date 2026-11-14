W piątek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała w mediach społecznościowych o postępach w sprawie pozyskania samolotów do tankowania w powietrzu dla polskiej armii w ramach programu SAFE. Jak przekazała, Hiszpania podpisała już umowę ramową z wykonawcą.

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„Samoloty do tankowania w powietrzu dla naszej armii w ramach SAFE coraz bliżej. Hiszpania właśnie podpisała umowę ramową z wykonawcą. Teraz czas na nas” – napisała wiceszefowa MON, oznaczając we wpisie Agencję Uzbrojenia oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Do sprawy odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM.

Polska kupi samoloty-cysterny w ramach SAFE? Gen. Polko wskazuje na wcześniejsze zaniedbania

Gen. Roman Polko zwrócił uwagę na korzyści, jakie polskim siłom powietrznym przyniosłoby pozyskanie samolotów do tankowania w powietrzu. Jak wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem 24, takie rozwiązanie zwiększyłoby możliwości operacyjne myśliwców F-35 i F-16. Uzupełnianie paliwa bez konieczności lądowania pozwoliłoby pilotom dłużej wykonywać powierzone im zadania, eliminując potrzebę przerywania misji i powrotu na lotnisko, co mogłoby negatywnie wpływać na efektywność działań.

Jak zaznaczył były dowódca GROM-u, „te samoloty już dawno mogły być zakupione”. – Niestety przez zaniechania nie zostało to zrealizowane. Bardzo dobrze, że w końcu ten projekt jest realizowany i że w ten sposób wzmacniamy nie tylko siły polskiej armii, ale także siłę samego NATO w tym kluczowym obszarze flanki wschodniej – dodał.

Gen. Polko ostrzega przed zwlekaniem z decyzją. „To będzie na rękę Putinowi”

10 listopada – po rozmowie z Pete'em Hegsethem – Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że spotkanie z szefem Pentagonu było „przełomowe” oraz że Departament Wojny USA dał zielone światło dla stałej bazy wojsk USA w Polsce.

– Na moje pytanie, jak wygląda sytuacja z decyzją na temat stałej obecności wojsk amerykańskich, stałej bazy, sekretarz Hegseth odpowiedział: wszystko idzie w dobrym kierunku. Interpretujemy to tak, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez Biały Dom, nastąpi to na początku grudnia – mówił szef MON.

Mówiąc o stałej bazie USA w Polsce gen. Polko stwierdził, że ma nadzieję, iż kolejne decyzje zapadną szybko. – Alternatywą jest to, że będziemy odwlekać to w czasie do nie wiadomo jakiego finału – powiedział.

- Jeżeli to się nie stanie w krótkim czasie, to podejrzewam, że będzie to gra, która będzie na rękę Putinowi. Putin bardzo mocno naciska podczas rozmów, które teraz prowadzi. Już nie tylko chodzi mu o kapitulację Ukrainy, ale także o powrót do czasów dominacji sowieckiej, w tym także nad Polską – ocenił wojskowy.

Jak zaznaczył generał, znaczenie tej kwestii dla Polski nie wynika z liczby żołnierzy, lecz przede wszystkim z potrzeby wyraźnego zademonstrowania Rosji niezależności naszego kraju. – Żeby w ten sposób mocno podkreślić i przekazać stronie rosyjskiej, że powrotu do czasu Układu Warszawskiego nie będzie, a Polska jest krajem niepodległym i nikt nie będzie nam dyktował warunków, jakie wojska mogą w naszym kraju stacjonować – powiedział gen. Polko w rozmowie z Polskim Radiem 24.