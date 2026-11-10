Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował po spotkaniu z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem, że Pentagon wyraził zgodę na utworzenie w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. – Jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – przekazał szef MON podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja należy do Białego Domu i ma zapaść na początku grudnia. Określił wtorkową wizytę jako przełomową i podkreślił, że Polska stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych.

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Dla dostępnej dla mediów części rozmowy Hegseth chwalił polskie zaangażowanie w NATO i rozwój sił zbrojnych. Stwierdził, że Polska buduje jedną z najpotężniejszych armii w Europie, zdolną do obrony własnego terytorium, i określił ją jako wzór dla innych sojuszników. Rozmowy dotyczyły również pogłębiania współpracy wojskowej i przemysłów zbrojeniowych. Według Kosiniaka-Kamysza przedstawiciele Pentagonu i polskiego MON prowadzą konstruktywny dialog w sprawie wzmocnienia stałej obecności wojsk USA w Polsce.

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