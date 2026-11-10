Warszawa, 02.11.2026. Odsunięty przez kierującą Trybunałem Konstytucyjnym sędzię Anna Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdan Święczkowski wśród uczestników protestu przed TK
Chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego, którzy mieli być zawieszeni w czynnościach decyzją sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.
Decyzja, na mocy której kierująca pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska miała zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK, została przez obu sędziów zaskarżona do Sądu Najwyższego. Ten zdecydował 6 listopada, że jest niewłaściwy do rozpoznania takiej sprawy i postanowił o przekazaniu sprawy do TK.
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