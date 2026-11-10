Chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego, którzy mieli być zawieszeni w czynnościach decyzją sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

Reklama Reklama

Święczkowski i Sochański jednak nie zawieszeni. Sąd Najwyższy zdecydował ws. Trybunału Konstytucyjnego

Decyzja, na mocy której kierująca pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska miała zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK, została przez obu sędziów zaskarżona do Sądu Najwyższego. Ten zdecydował 6 listopada, że jest niewłaściwy do rozpoznania takiej sprawy i postanowił o przekazaniu sprawy do TK.

Już jednak w decyzji wydanej 10 listopada SN postanowił uchylić postanowienie sprzed czterech dni i przekazać sprawę do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

Na posiedzeniu IOZ, jak czytamy w komunikacie SN, postanowiła o uchyleniu obu zarządzeń sędzi Korwin-Piotrowskiej.