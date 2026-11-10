Warszawa na arenie międzynarodowej osiąga mniej, niż pozwalałby jej potencjał, a główną przyczyną są głębokie podziały polityczne – taką diagnozę stawia „Wall Street Journal”. Jak ocenia amerykańska gazeta, ani dobra kondycja polskiej gospodarki, ani wysokie nakłady na armię nie przełożyły się na realny wpływ Polski na sprawy międzynarodowe, w tym na kwestię Ukrainy.

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„Wall Street Journal” o Polsce: podziały paraliżują obie strony sporu

Według „WSJ” konflikt polityczny w Polsce od lat krępuje oba zwaśnione obozy i utrudnia Warszawie relacje zarówno z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jak i z częścią czołowych państw europejskich.

Gazeta zauważa, że ostra polaryzacja sceny politycznej to na Zachodzie zjawisko powszechne – tyle że tamtejsze państwa od lat zmagają się dodatkowo z niskim wzrostem gospodarczym. W Polsce taki stan rzeczy trwa natomiast od dziesięcioleci, mimo że kraj rozwija się w szybkim tempie, a obie strony politycznego sporu mają wspólnego przeciwnika, jakim jest Rosja.

Pomoc dla Ukrainy nie dała Polsce miejsca przy stole

Nowojorski dziennik przypomina, że gdy w 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, Polska znalazła się w gronie największych dostawców pomocy wojskowej dla Kijowa, co pozwoliło Ukraińcom przetrwać pierwszy etap wojny. Nasz kraj przyjął również miliony uchodźców zza wschodniej granicy.

Wszystko to – jak pisze „WSJ” – nie zagwarantowało jednak Warszawie miejsca przy stole, przy którym zapadają decyzje. Zdaniem gazety podziały polityczne osłabiają głos Polski na świecie, choć jest ona „wzorowym członkiem NATO i ma największą armię na kontynencie”, odgrywa istotną rolę w Europie i ma ambicje, by dołączyć do G20.

Rozmowy o Ukrainie bez Polski. Obawy w Warszawie

Amerykański dziennik zwraca uwagę na wydarzenia z października, gdy Ukraina, Stany Zjednoczone i państwa europejskie podjęły wspólnie kolejną serię działań dyplomatycznych. Polska znalazła się na marginesie tego procesu. Jak zaznacza „WSJ”, wśród polityków w Warszawie wywołało to obawy, że o interesach kraju po raz kolejny będą przesądzać państwa Europy Zachodniej.

Tusk kontra Nawrocki: polityka zagraniczna w krajowej wojnie

W ocenie gazety zacięta rywalizacja między centrowym premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim, związanym z opozycyjnym Prawem i Sprawiedliwością, sprawia, że oba obozy traktują politykę zagraniczną jako narzędzie w wewnętrznej walce politycznej.

„WSJ” dodaje, że Tusk pozostaje w konflikcie z obecną administracją w Waszyngtonie i jej sojusznikami, z kolei Nawrocki – z władzami w Kijowie.

Spór o Trybunał Konstytucyjny i wybory pogłębiają podziały

Jak podkreśla dziennik, polaryzacja polskiej polityki jeszcze się nasiliła w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Tymczasem Rosja zwiększa intensywność kampanii sabotażu i ataków hybrydowych – pisze „Wall Street Journal”. Gazeta przypomina przy tym, że to właśnie Polska od lat przestrzegała, iż Moskwa stanowi największe zagrożenie dla porządku w Europie.