O planowanych redukcjach BNP Paribas BP poinformował we wtorek w raporcie giełdowym. Jak wynika z komunikatu, zarząd banku podjął 10 listopada uchwałę przewidującą przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2027–2029. Obejmie on nie więcej niż 400 pracowników.

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Władze BNP Paribas BP tłumaczą decyzję potrzebą poprawy efektywności i konkurencyjności. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie modelu operacyjnego do zmieniającego się otoczenia biznesowego, a także postępującej digitalizacji i automatyzacji procesów.

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BNP Paribas BP zwolni ponad 5 proc. obecnych pracowników

Według danych na koniec września 2026 r. liczba zatrudnionych w banku wynosiła 7268 osób, a w całej grupie – 7 415. Skala planowanych zwolnień oznacza więc, że redukcja może objąć około 5,4 proc. obecnej kadry.

Zwolnienia będą dotyczyć banku, który należy do największych instytucji finansowych w Polsce. BNP Paribas BP jest szóstym bankiem w kraju pod względem aktywów. Na koniec 2025 r. wynosiły one 180,7 mld zł, a instytucja obsługiwała 2,7 mln klientów.

Koszty świadczeń pracowniczych wyniosły w całym 2025 r. niemal 1,6 mld zł, z czego na same wynagrodzenia przypadło blisko 1,3 mld zł. Kondycja finansowa banku jest bardzo dobra, w ubiegłym roku wypracował ponad 3 mld zł zysku netto. W III kwartale 2026 r. BNP Paribas BP, jak podano kilka dni temu, zarobił 689 mln zł.