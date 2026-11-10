Trwają zapisy na darmowe badania stóp dla osób chorych na cukrzycę, które odbędą się w dniach 13–20 listopada. W Polsce z ranami stopy cukrzycowej zmaga się nawet 250 tysięcy pacjentów, a wielu z nich grozi amputacja kończyny. 

Dramatyczne konsekwencje choroby. Można im zapobiec

Cukrzycowa choroba stóp to jedno z najgroźniejszych powikłań tej choroby. Wynika głównie z neuropatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia nerwów obwodowych, która prowadzi do utraty czucia w kończynach. W efekcie pacjent nie odczuwa bólu spowodowanego drobnym otarciem, uciskającym obuwiem czy skaleczeniem. Z czasem nieleczona zmiana przekształca się w trudno gojącą się ranę, do której dołączają zaburzenia ukrwienia.

Statystyki przedstawione przez ekspertów są alarmujące. Jedna na cztery osoby z cukrzycą doświadcza w trakcie swojego życia owrzodzenia stopy. Pięcioletnia śmiertelność wśród pacjentów z rozpoznaną cukrzycową chorobą stóp wynosi 30 proc., a w przypadku przebytej amputacji kończyny sięga 60 proc.

Największym błędem jest przekonanie, że stopami trzeba zainteresować się dopiero wtedy, gdy pojawi się rana. U wielu pacjentów pierwsze nieprawidłowości rozwijają się wcześniej i nie powodują bólu. Wczesne rozpoznanie czynników ryzyka pozwala odpowiednio wcześnie wdrożyć działania zapobiegawcze – podkreśla prof. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR).

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Jak wygląda bezpłatne badanie?

Organizowana w dniach 13–20 listopada akcja ma na celu wyłapanie pierwszych symptomów zagrożenia, zanim na stopie pojawi się otwarta rana lub dojdzie do zakażenia. Samo badanie jest całkowicie bezpłatne, nieinwazyjne i nie wymaga ze strony pacjenta żadnego wcześniejszego przygotowania. Podczas 10-minutowej wizyty specjaliści: 

  • Ocenią czucie powierzchniowe za pomocą specjalnego aparatu (monofilamentu); 
  • Sprawdzą tętno na tętnicach stopy, weryfikując prawidłowość przepływu krwi;
  • Zidentyfikują indywidualne czynniki ryzyka oraz zakwalifikują pacjenta do odpowiedniej grupy i przekażą wytyczne dotyczące codziennych pielęgnacji i kontroli.

Nie możemy koncentrować się wyłącznie na leczeniu zaawansowanych ran. Musimy docierać do pacjentów znacznie wcześniej, kiedy proste badanie i odpowiednia edukacja mogą zapobiec dramatycznym konsekwencjom – zaznacza dr n. med. Przemysław Lipiński, prezes PTLR.

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Jak się zapisać na badania? Do kogo są skierowane?

Bezpłatna akcja profilaktyczna skierowana jest do wszystkich osób ze zdiagnozowaną cukrzycą, które są w trakcie jej leczenia. Organizatorzy zaznaczają, że program nie obejmuje pacjentów aktualnie będących w trakcie leczenia otwartych ran stopy cukrzycowej.

Zapisy prowadzone są w placówkach medycznych biorących udział w inicjatywie. Pełna lista ośrodków uczestniczących w akcji jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (www.ptlr.org). Zarejestrować się można telefonicznie, przez internet lub w inny sposób określony przez daną placówkę.