Za opracowaniem modelu stoi firma Toll Free Forwarding. Powstał on na bazie najnowszych badań i opinii ekspertów dotyczących tego, jak urządzenia wpływają na organizm człowieka. Wizualizacja pokazuje, jak potencjalnie może zmienić się ciało wskutek ciągłego korzystania z technologii.

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Tak może wyglądać człowiek za 1000 lat

Wizja dotycząca tego, jak może wyglądać człowiek przyszłości, nie napawa optymizmem. Uwagę zwracają przede wszystkim mocno wygięte plecy i szyja. Według twórców modelu jest to wynik przeciążeń spowodowanych ciągłym patrzeniem w dół na telefon i długim siedzeniem przed monitorem. Ekspert, z którym rozmawiali twórcy modelu, przyznał, że wielogodzinne patrzenie w dół na telefon obciąża szyję i zaburza równowagę kręgosłupa. Z kolei wielogodzinne siedzenie przed komputerem sprawia, że tułów wysuwa się przed biodra.

Niezbyt zachęcająco wyglądają również szponiaste dłonie Mindy, które przystosowały się do używania smartfona i długotrwałego zginania palców. Kolejną zmianą jest łokieć na stałe zgięty pod kątem 90 stopni. Już teraz ma on swoją potoczną nazwę - tzw. łokieć smartfonowy. Jak wyjaśniają eksperci, długotrwałe zginanie ręki może uciskać lub rozciągać nerw, wywołując mrowienie, drętwienie palców i osłabienie dłoni.

Dodatkowa powieka i mniejszy mózg. Tak może zmienić się ciało

Aby chronić się przed nadmierną ekspozycją na światło niebieskie z ekranów, człowiek przyszłości może wykształcić dodatkową powiekę i grubszą czaszkę. Istnieje też ryzyko, że technologia zmieni wielkość naszych mózgów. Eksperci prognozują, że mogą one ulec zmniejszeniu, ponieważ większe mózgi po prostu nie będą już potrzebne.

Autorzy modelu przyznają, że wygląd Mindy jest przerysowany. Uznają za mało prawdopodobne, że ludzie faktycznie będą tak wyglądać. Zwracają jednak uwagę, że osoby, które na co dzień spędzają dużo czasu przed komputerem i korzystają ze smartfonów, powinny robić regularne przerwy na odpoczynek, aby pozwolić oczom odpocząć od ekranów.