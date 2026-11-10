Nadwyżka handlowa Chin sięgnęła 1,04 bln dol. w pierwszych 10 miesiącach roku – poinformowała Główna Administracja Celna ChRL. W październiku eksport przewyższył import o 105,3 mld dol. Ten miesięczny wynik zmniejszył się w porównaniu z wrześniem, ponieważ ceny importowanej ropy naftowej pozostawały wysokie. Dodatkowo Chiny ograniczyły eksport diesla, paliwa lotniczego i innych produktów rafinowanych do pobliskich krajów, aby zabezpieczyć własne zapasy. Eksport wzrósł w ubiegłym miesiącu o 35,2 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Import skoczył natomiast o 41,6 proc.

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Nadwyżka handlowa Chin bólem głowy dla Europy

Tak wysoka nadwyżka handlowa Chin wywołuje obawy innych państw o utratę konkurencyjności przez ich gałęzie przemysłu. Szczególnie mocno dotyczy to Europy. Chiny poinformowały, że ich nadwyżka w handlu z Europą wyniosła 33,4 mld dol. w ubiegłym miesiącu i 320,8 mld dol. w pierwszych 10 miesiącach tego roku. Kraje UE stały się dużymi importerami chińskich towarów, jednocześnie tracąc rynki na rzecz chińskiej konkurencji w krajach rozwijających się i gdzie indziej. Niemcy tracą 14 tys. miejsc pracy w przemyśle miesięcznie.

– Tarcie handlowe z UE nadal poszerzało się w ostatnich tygodniach – blok wprowadził dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 2 euro od importu e-commerce i rozważa dalsze ograniczenia dotyczące chemikaliów, mebli oraz maszyn. Środki ogłoszone dotychczas obejmują jednak tylko niewielką część chińskiego eksportu i raczej nie będą miały większego wpływu na całą gospodarkę – twierdzi Nguyen Hoang Nam, analityk firmy badawczej Capital Economics.

Dlaczego nadwyżka handlowa Chin jest tak duża?

Ciągle rosnąca nadwyżka handlowa Chin częściowo odzwierciedla niezwykłą konkurencyjność eksportu Państwa Środka, który jest głównym motorem wzrostu chińskiej gospodarki.

Stosunkowo niskie koszty pracy i duże inwestycje w najnowocześniejszą automatyzację utrzymują koszty produkcji na niskim poziomie. Dobra infrastruktura sprawia natomiast, że wysyłka towarów z miast i miasteczek w całych Chinach na rynki międzynarodowe jest niedroga. Słaba chińska waluta pomaga utrzymać chińskie towary w przystępnych cenach na odległych rynkach. Chiny dodatkowo wspierają eksporterów poprzez zwroty podatkowe, które obecnie kosztują rząd prawie jedną ósmą dochodów podatkowych. Jednocześnie ogólnokrajowa kampania na rzecz samowystarczalności Chin dodatkowo zmniejszyła zapotrzebowanie na import.

– W miarę jak łańcuchy dostaw nadal się rozwijają w Chinach, potrzeba zagranicznych komponentów maleje – wskazuje Deborah Elms, szefowa ds. polityki handlowej w Hinrich Foundation.

– Silny globalny popyt na towary związane ze sztuczną inteligencją pozostał kluczowym motorem chińskiego eksportu. Eksport półprzewodników i sprzętu komputerowego łącznie dodał niemal 14 pkt proc. do wzrostu eksportu ogółem. Trzeba przyznać, że siła eksportu półprzewodników w całości odzwierciedlała gwałtowny wzrost cen, podczas gdy wolumeny dostaw faktycznie skurczyły się o 2,4 proc. rok do roku w ubiegłym miesiącu. W innych obszarach nadal jednak widać oznaki siły w wolumenach eksportu. Liczba wyeksportowanych samochodów wzrosła solidnie o 33,8 proc. rok do roku, a wyższe globalne ceny energii po konflikcie na Bliskim Wschodzie wspierały popyt na pojazdy elektryczne. Nie dysponujemy jeszcze danymi dotyczącymi innych produktów zielonych technologii, ale prawdopodobnie również one pozostały silne – ocenia Nguyen Hoang Nam.

Chińska gospodarka i amerykańskie cła Foto: PAP

Nadwyżka handlowa jest jednak także oznaką słabości chińskiej gospodarki krajowej. Powolny upadek rynku mieszkaniowego – z cenami spadającymi o około 40 proc. w skali kraju w ciągu ostatnich pięciu lat – uderzył w oszczędności życiowe dużej części klasy średniej w ChRL. Konsumenci ograniczali więc wydatki.