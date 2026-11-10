Plany resortu przedstawił we wtorek na antenie radia TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Pytany o to, czy po sobotniej strzelaninie w Krakowie można się spodziewać zmian w prawie, zrelacjonował ustalenia z poniedziałkowej narady w ministerstwie.

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Przegląd ustawy o broni i amunicji z 1999 roku

Jak przekazał wiceszef MSWiA, w trakcie spotkania padła rekomendacja, by gruntownie przejrzeć ustawę o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku. Resort chce się przyjrzeć obowiązującym od ponad ćwierć wieku przepisom i zaproponować w nowej ustawie konkretne zmiany.

Rejestr broni czarnoprochowej i kontrola pozwoleń

Jednym z wątków ma być broń czarnoprochowa. – Mowa tu również o broni czarnoprochowej, tak abyśmy wiedzieli, gdzie się znajduje i stworzyli dla niej odpowiedni rejestr. Trzeba będzie się także bliżej przyjrzeć całemu procesowi wydawania pozwoleń – zaznaczył Leśniakiewicz.

Obowiązkowe badania okresowe dla posiadaczy broni

Wśród propozycji, które ministerstwo chce wpisać do nowej ustawy, jest m.in. obowiązek regularnego przechodzenia badań lekarskich przez posiadaczy broni. Dziś większość z nich – w tym myśliwi, strzelcy sportowi i kolekcjonerzy – nie musi poddawać się takim cyklicznym kontrolom zdrowotnym i psychologicznym.

Wiceminister poruszył także kwestię przechowywania broni. – Nie każda broń powinna być przechowywana w mieszkaniu – stwierdził.

Ile broni jest w Polsce? Ponad milion sztuk

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku w Polsce legalnie zarejestrowanych było 1 mln 37 tys. 778 sztuk broni palnej. To o ponad 107,6 tys. więcej niż rok wcześniej i ponad 2,7 razy więcej niż w 2014 r., gdy w policyjnych rejestrach widniało 381,6 tys. sztuk.

Wzrost był systematyczny: na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 587,9 tys. sztuk broni, w 2021 r. – 658,4 tys., w 2022 r. – 760,2 tys., w 2023 r. – 843,8 tys., a w 2024 r. – 930,1 tys. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat liczba broni w policyjnych rejestrach zwiększyła się o około 77 proc., czyli o blisko 450 tys. sztuk.

Ile osób ma pozwolenie na broń?

Przybywa też Polaków z pozwoleniem na broń. Na koniec ubiegłego roku miało je 411 tys. 769 osób, podczas gdy rok wcześniej – 367 tys. 411, a w 2014 r. – 197 tys. 595. W ciągu 11 lat ich liczba wzrosła zatem ponad dwukrotnie.

Rekordowy pod tym względem okazał się 2025 r., w którym wydano 50 tys. 709 nowych pozwoleń – najwięcej w całym analizowanym okresie. Najczęściej trafiały one do osób chcących posiadać broń w celach kolekcjonerskich (21,1 tys.) i sportowych (17,6 tys.). Pozwoleń na broń do ochrony osobistej wydano 7,3 tys., a do celów łowieckich – 3,9 tys.

Przeważająca część posiadaczy pozwoleń, w tym myśliwi, strzelcy sportowi i kolekcjonerzy, nie jest objęta obowiązkowymi okresowymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów oraz sam napastnik, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.