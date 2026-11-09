Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu w piątek wysłało 47 uczniów z klas pierwszej do czwartej na wycieczkę do Warszawy. Grupa odwiedziła m.in. Sejm. Następnie pełnomocnik organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu Agnieszka Macek zaproponowała wizytę przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie trwa protest przeciwko sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

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Tam uczniowie, w mundurach, skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska i telewizji TVN. Do sieci trafiło nagranie z tego zdarzenia.

Jak się okazało, uczniowie byli w Sejmie na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka - podaje „Gazeta Wyborcza”. Sama Agnieszka Macek też jest polityczką partii Grzegorza Brauna - jest sekretarzem struktur okręgu chełmskiego.

Szkoła: uczniowie dali się ponieść emocjom

Liceum wydało oświadczenie, w którym zaprzeczyło, że nauczyciele nie reagowali na okrzyki uczniów, a także zaapelowano, by nie rozpatrywać sprawy bez „nieznanych kontekstów i faktów”. „Sprawa dotyczy dzieci i młodzieży, na których wylało się w social mediach mnóstwo hejtu. Oprócz krytyki powinniśmy martwić się także o ich dobro emocjonalne i psychiczne. To są tylko młodzi ludzie, którzy mają prawo popełniać błędy” - napisała Agnieszka Macek.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przyznała jednak, że sytuacja nie powinna tak wyglądać. - Nie chcę, żeby to tak wyglądało, że ja bronię naszych uczniów, natomiast dali się ponieść emocjom, tak zwanej psychologii tłumu - mówiła. Przekonuje także, że szybko zareagowali, gdy uczniowie zaczęli skandować wulgarne hasła.

Kuratorium wszczęło kontrolę

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka napisała w poniedziałek na portalu X, że w sprawie szkoły „trwa pilna kontrola”.

„W związku z informacjami dotyczącymi udziału uczniów niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym Kuratorium Oświaty w Lublinie prowadzi obecnie czynności kontrolne. O ich wynikach będziemy informować” - poinformowało MEN na X.

Później Nowacka zamieściła kolejny wpis, w którym poinformowała, że wysłuchała oświadczenia Macek. „Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów” - napisała.

„Szczególnie bulwersujące jest to, że nie poszanowała godności i symboliki munduru i wmieszała młodych, w tym niepełnoletnich ludzi, którzy przygotowują się do służby państwu” - dodała.

„Oczywiście, każdy ma prawo do własnych poglądów, ale osobiste poglądy polityczne osób zarządzających szkołą nie mają prawa wpływać na uczniów i nauczycieli. Kuratorium prowadzi dalsze czynności kontrolne. Rezygnacja Pani Pełnomocnik absolutnie nie zamyka sprawy” - podkreśliła.

Placówka w Zamościu, choć jest szkołą niepubliczną, funkcjonują w niej klasy przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednostką patronacką jest 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

W placówce ma zebrać się rada pedagogiczna, która zdecyduje o ukaraniu uczniów. Może to być np. nagana lub uwaga.