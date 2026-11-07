„Polska grzęźnie w kryzysie instytucjonalnym” – brzmi tytuł artykułu „Le Figaro”. Francuski dziennik, opisując wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego z 30 października, ocenia je jako kolejną odsłonę „długiej serii napięć” między prezydentem a premierem. „Trybunał Konstytucyjny stał się w ten sposób epicentrum konfliktu politycznego, który przeradza się w kryzys instytucjonalny” – podkreśla gazeta.

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Dziennik obszernie opisuje zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym i rozmowy z osobami, które w nich uczestniczą. Zaznacza przy tym że „jeśli kryzys jest dziś polityczny, to przede wszystkim ma on charakter konstytucjonalny i prawny”, ze względu na rolę Trybunału Konstytucyjnego, który ocenia zgodność ustaw z polską konstytucją.

Eskalacja konfliktu o Trybunał Konstytucyjny. Co wydarzyło się w ostatnich dniach?

W ubiegły piątek wieczorem przedstawiciele sędziów TK wybranych przez Sejm obecnej kadencji poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, objęła kierowanie Trybunałem. Wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wokół siedziby Trybunału nasiliły się protesty. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. Spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę nad ranem prezydent oświadczył, że doszło do „naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Tego samego dnia wieczorem premier Donald Tusk przekonywał, że nowo wybrani sędziowie zostali zaatakowani, gdy po tygodniach oczekiwania postanowili podjąć obowiązki. Zapewnił, że Trybunał będzie działał niezależnie i zgodnie z konstytucją.

Czytaj więcej Polityka Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniamy Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, której ani Święczkowski, ani Karo...

We wtorek, z inicjatywy Korwin-Piotrowskiej, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które przyjęło uchwałę w sprawie budżetu Trybunału na 2027 r. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w czwartek, że dokument trafił do Sejmu.

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołaniem zgromadzenia. Szef KPRP Zbigniew Bogucki argumentował, że prawo do jego zwołania ma wyłącznie prezes TK, a podczas wtorkowych obrad nie było wymaganego kworum.

W piątek Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania zażaleń Święczkowskiego i Sochańskiego na zarządzenia z 30 października dotyczące przerw w wykonywaniu przez nich czynności sędziów TK.