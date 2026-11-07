Rzeczpospolita

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Za pisanie o Polsce uznali go za wroga państwa. „Nie przewidziałem, że podpadnę Rosji”

Całe życie zajmowałem się historią, robiłem rzeczy pożyteczne. Badałem polsko-białoruską przeszłość, przedwojenną granicę, historię Wojska Polskiego. Co więcej, moje opracowania są do dzisiaj wykorzystywane przez białoruskie instytucje państwowe. Korzystają z moich materiałów, organizują wystawy historyczne, a jednocześnie uznają mnie za wroga państwa. To absurd – mówi Ihar Melnikau, białoruski historyk, były więzień reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Publikacja: 07.11.2026 08:08

– Pewnego wieczoru opowiadałem (współwięźniom w celi – red.) o bitwie pod Mławą, o 20. Dywizji Piech

– Pewnego wieczoru opowiadałem (współwięźniom w celi – red.) o bitwie pod Mławą, o 20. Dywizji Piechoty, która przed wojną stacjonowała w Baranowiczach. W pewnym momencie usłyszeliśmy stukanie pałką w drzwi. Strażnik powiedział, że wykład był ciekawy, ale musimy już iść spać – wspomina Ihar Melnikau. Na zdjęciu stoi na linii obrony owej dywizji pod Mławą

Foto: arch.pryw.

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Rusłan Szoszyn

Gdy w 2024 r. trafiłeś za kraty na Białorusi, nazwałem cię w swoim artykule historykiem od „wrogiej Polski”. Trafiłeś do więzienia, bo w sposób „niepoprawny” przedstawiałeś historię?

Dobrze to ująłeś. Pisałem o bitwie pod Mławą, bitwie pod Kobryniem czy obronie Brześcia. I wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej absurdalne? Do dziś są pokazywane w państwowej telewizji filmy oparte na przeprowadzonych przeze mnie badaniach dotyczących września 1939 r. Regularnie są emitowane, nawet po sześć filmów tygodniowo. A jednocześnie kilka moich książek uznano za „materiały ekstremistyczne”. Jedną z nich jest „Na granicy cywilizacji”, poświęcona historii przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Napisano o niej, że autor kładzie zbyt duży nacisk na represje stalinowskie, podkreśla ich szczególne okrucieństwo i przedstawia w negatywnym świetle rzeczywistość Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Cytuję niemal dosłownie to, co mi zarzucono. Okazuje się, że samo pisanie o tych represjach i przypominanie o ich okrucieństwie jest czymś niewłaściwym.

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