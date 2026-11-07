Gdy w 2024 r. trafiłeś za kraty na Białorusi, nazwałem cię w swoim artykule historykiem od „wrogiej Polski”. Trafiłeś do więzienia, bo w sposób „niepoprawny” przedstawiałeś historię?

Dobrze to ująłeś. Pisałem o bitwie pod Mławą, bitwie pod Kobryniem czy obronie Brześcia. I wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej absurdalne? Do dziś są pokazywane w państwowej telewizji filmy oparte na przeprowadzonych przeze mnie badaniach dotyczących września 1939 r. Regularnie są emitowane, nawet po sześć filmów tygodniowo. A jednocześnie kilka moich książek uznano za „materiały ekstremistyczne”. Jedną z nich jest „Na granicy cywilizacji”, poświęcona historii przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Napisano o niej, że autor kładzie zbyt duży nacisk na represje stalinowskie, podkreśla ich szczególne okrucieństwo i przedstawia w negatywnym świetle rzeczywistość Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Cytuję niemal dosłownie to, co mi zarzucono. Okazuje się, że samo pisanie o tych represjach i przypominanie o ich okrucieństwie jest czymś niewłaściwym.