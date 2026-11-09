W poniedziałek rano w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM rozpoczęły się sekcje zwłok ofiar tragicznych wydarzeń, do których doszło na Rynku Głównym w Krakowie.

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Naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak poinformował PAP po południu, że tego dnia przeprowadzono sekcje zwłok dziewięciu osób: sześciu ofiar strzelaniny w Krakowie oraz trzech członków najbliższej rodziny sprawcy, którzy zginęli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

We wtorek, według informacji prokuratora, zaplanowana jest sekcja zwłok zmarłego w poniedziałek nad ranem w szpitalu sprawcy strzelaniny.

Jak przekazał prok. Stasielak, sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarskiej na podstawie przeprowadzonych sekcji może potrwać nawet kilka tygodni.

Strzały w centrum Krakowa, policyjny pościg i wymiana ognia. Sprawca nie żyje

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada, kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Następnie odjechał ul. Grodzką w kierunku Wawelu. Na placu Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1. Nikt z pasażerów nie ucierpiał.

Policjanci ruszyli w pościg za samochodem, który poruszał się ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym autem. Doszło tam do wymiany ognia. Napastnik został postrzelony przez policjanta i obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że funkcjonariusze podjęli interwencję około trzech minut po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia.

W Krakowie zginęło sześć osób. Jak przekazał komendant główny policji gen. Marek Boroń, jedną z ofiar był obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze.

Wśród postrzelonych znaleźli się również dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj funkcjonariusze zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.

W sobotę wieczorem policjanci znaleźli w mieszkaniu rodziny O. przy ul. Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała trzech osób. Byli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz młodsza siostra sprawcy ataku w Krakowie. Na ciałach ofiar stwierdzono obrażenia postrzałowe.

W poniedziałek sprawca ataku zmarł w szpitalu.