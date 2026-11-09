24-letni st. post. Kulik i 27-letni st. post. Morański to policjanci z ogniwa wywiadowczo-patrolowego. W sobotę podjęli pościg, postrzelili i doprowadzili do zatrzymania 24-letniego napastnika, który na Rynku Głównym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób.

Reklama Reklama

W poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, poinformował, że policjanci ranni podczas ataku w Krakowie odzyskali przytomność.

– Funkcjonariusze Jakub Kulik oraz Artur Morański odzyskali wczoraj przytomność. Dwóch innych pokrzywdzonych opuściło wczoraj szpital. Siedem osób jest w stanie niezagrażającym życiu. Niestety, stan zdrowia pozostałych nadal jest ciężki, a dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym – powiedział prokurator. Przekazał także informacje o stanie zdrowia pozostałych poszkodowanych. Dwie osoby opuściły już szpital, a siedem jest w stanie niezagrażającym życiu. Stan pozostałych nadal określany jest jako ciężki, przy czym dwie osoby pozostają w stanie krytycznym.

Premier Donald Tusk: Takie chwile przywracają wiarę w człowieka

Ciężko ranny podczas sobotnich wydarzeń w Krakowie policjant Artur Morański pochodzi ze wsi Powroźnik w gminie Muszyna. Burmistrz Muszyny Jan Golba zapowiedział, że funkcjonariusz zostanie uhonorowany za swoją odwagę. Ujawnił również, jakie były pierwsze słowa policjanta po wybudzeniu ze śpiączki. „Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? «A Kuba żyje?». Kuba to jego partner w akcji” – napisał burmistrz. Chodzi o Jakuba Kulika, drugiego policjanta rannego podczas interwencji.

Słowa policjanta skomentował premier Donald Tusk. „Pierwsze po wybudzeniu słowa bohaterskiego policjanta Artura Morańskiego: «A Kuba żyje?». Pytał o Jakuba Kulika, drugiego z bohaterów. Takie chwile przywracają wiarę w człowieka” – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

„Jesteśmy z nich dumni”. Przełożony o postawie policjantów rannych podczas interwencji

Podinsp. Rafał Wełna, zastępca komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie, w którym służą starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, powiedział w rozmowie z PAP, że w chwili otrzymania zgłoszenia o ataku obaj funkcjonariusze znajdowali się najbliżej miejsca zdarzenia i mieli status „wolny”. Wjechali na Rynek Główny od strony ul. Siennej i ruszyli w pościg za napastnikiem.

Oceniając dostępne nagrania, podinsp. Wełna uznał, że policjanci działali prawidłowo. – W takich przypadkach nie ma jednego schematu. Okoliczności mogą sprawić, że za każdym razem sposób działania będzie inny. W tym przypadku trudno powiedzieć, że cokolwiek było złe. To była kwestia sekund na podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Na nagraniach (…) czarno na białym widać, że sposób ich działania był jak najbardziej poprawny. Czapki z głów dla tych policjantów – powiedział.

Podkreślił również, że całe środowisko policyjne jest dumne z funkcjonariuszy, którzy zatrzymali napastnika. – Nie tylko ja jestem z nich dumny, ale dumne jest całe środowisko policyjne. I nie tylko. Codziennie otrzymujemy mnóstwo wiadomości i podziękowań z całego świata – zarówno od przedstawicieli środowiska policyjnego, jak i zwykłych ludzi. Niektórzy przychodzą nawet do komisariatu, by osobiście podziękować za profesjonalne działanie policjantów – powiedział podinsp. Wełna.

Przyznał, że chciałby osobiście, wraz z innymi policjantami, podziękować st. post. Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu oraz uścisnąć im dłonie. Zaznaczył jednak, że obecnie najważniejszy jest ich powrót do zdrowia. – Cieszyliśmy się z informacji, że odzyskali przytomność, i cieszymy się nadal. Mam nadzieję, że z każdą godziną, z każdym dniem będziemy otrzymywać informacje o poprawie ich stanu zdrowia – powiedział.

Dodał, że liczy na szybki powrót obu policjantów do zdrowia, a w dalszej perspektywie także do służby.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Jak przebiegł atak

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Potem odjechał ul. Grodzką w stronę Wawelu. Na pl. Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1, nikt w nim nie ucierpiał. Policjanci ścigali auto ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym samochodem, doszło do wymiany ognia i napastnik, postrzelony przez policjanta, został obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja podjęła interwencję ok. trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu.

W Krakowie zginęło sześć osób. Według komendanta głównego policji gen. Marka Boronia jedną z ofiar jest obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze. Postrzeleni zostali też dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.

W poniedziałek sprawca zamachu zmarł w szpitalu.