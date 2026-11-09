Tragiczne wydarzenia w Krakowie pochłonęły życie sześciu osób. Pojawiają się nowe informacje pozwalające ustalić ich narodowość, a w przypadku części ofiar również tożsamość i okoliczności pobytu w mieście. Wśród zabitych znalazły się osoby związane z działalnością społeczną i artystyczną. Jedną z ofiar była także 51-letnia obywatelka Austrii, która przyjechała do Krakowa z mężem.

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Sześć ofiar zamachu w Krakowie. Ujawniono ich narodowość

Szczegóły dotyczące narodowości wszystkich sześciu ofiar przedstawił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Wśród zabitych były trzy obywatelki Polski w wieku 61, 53 i 47 lat, około 50-letni obywatel Polski, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii oraz 51-letnia obywatelka Austrii.

Według ustaleń agencji APA 51-latka pochodziła z powiatu Gänserndorf w Dolnej Austrii. Do Krakowa przyjechała prawdopodobnie z mężem na krótki urlop. Mężczyzna również został ranny podczas zamachu, jednak jego stan już nie zagraża życiu.

Czytaj więcej Przestępczość Zbierają na rannych w ataku w Krakowie. Wysokie kwoty W związku z atakiem w Krakowie uruchomiono kilka zbiórek na rzecz poszkodowanych i ich rodzin. Najwięcej pieniędzy zebrano na razie dla policjantów.

Ewelina była wolontariuszką Szlachetnej Paczki

Jedną z polskich ofiar była Ewelina, wolontariuszka Szlachetnej Paczki z Podkarpacia. Informację o jej śmierci przekazali przedstawiciele organizacji.

„W sobotnim zamachu w Krakowie zginęła wolontariuszka Szlachetnej Paczki, Ewelina – jedna z nas” – poinformowała organizacja. Jej przedstawiciele podkreślili, że wiadomość o śmierci koleżanki wywołała smutek i niedowierzanie. Zaznaczyli również, że ich cierpienie jest jedynie „częścią bólu, którego doświadczają rodzina i przyjaciele zmarłej”.

Jak przekazał RMF24, Ewelinę pożegnała także Anna Glinka, liderka rejonu ropczycko-sędziszowskiego Szlachetnej Paczki. W swoim wpisie w mediach społecznościowych opisała ją jako osobę kochającą ludzi, wrażliwą na potrzeby innych i mającą szczególne serce dla zwierząt.

Liderka podkreśliła, że zmarła była ważną częścią lokalnej społeczności wolontariuszy, którą łączyło zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Szlachetna Paczka zadeklarowała również wsparcie dla bliskich Eweliny, nie tylko bezpośrednio po tragedii, ale także w kolejnych miesiącach. Organizacja zapewniła, że pamięta również o wolontariuszach, którzy wspólnie z nią tworzyli lokalny zespół.

Izabela Woźna zginęła dzień po otwarciu wystawy

Kolejną zidentyfikowaną ofiarą była 53-letnia Izabela Woźna z Rataj pod Chodzieżą w Wielkopolsce. Jak opisał TVN24, kobieta zajmowała się sztukami wizualnymi i malarstwem. Jej prace prezentowano między innymi podczas Targów Młodej Sztuki w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie.

Do Krakowa przyjechała w związku ze swoją działalnością artystyczną. W piątek, dzień przed zamachem, rozpoczęła się wystawa jej prac w jednym z lokali przy ulicy Sławkowskiej. Następnego dnia artystka zginęła. Osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta.

Kondolencje rodzinie i bliskim złożył burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. W opublikowanym wpisie zaznaczył, że Woźna była ważną częścią lokalnej społeczności, miała swoje miejsce w życiu mieszkańców, a jej odejście dotknęło wiele osób.