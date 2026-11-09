Jak poinformowało Radio PiK, o incydencie rozgłośnię zawiadomili zaniepokojeni rodzice uczniów. Informacje te potwierdziła miejscowa policja. Do zdarzenia doszło 4 listopada w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim.

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Z relacji przekazanej przez asp. Mateusza Żurawskiego z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie wynika, że zgłoszenie dotyczyło postrzelenia uczennicy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne. Do zdarzenia doszło w trakcie spotkania szkolnego koła strzeleckiego.

Postrzelenie uczennicy podczas zajęć koła strzeleckiego

Według informacji przekazanych TVN24 przez podkom. Krzysztofa Świerczyńskiego z wąbrzeskiej policji do wystrzału doszło już po zakończeniu strzelania.

– Po zakończeniu strzelania, podczas odkładania wiatrówki przez nauczyciela, doszło do wystrzału. Poszkodowana została trafiona w stopę – przekazał policjant.

Z ustaleń mediów wynika, że uczennica wymagała pomocy medycznej i bezpośrednio po zdarzeniu została przewieziona do szpitala. Radio PiK poinformowało następnie, że nastolatka opuściła już placówkę. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia w Wąbrzeźnie

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie. Funkcjonariusze gromadzą dokumentację i dowody, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

Jak przekazał TVN24 podkom. Krzysztof Świerczyński, postępowanie odbywa się pod nadzorem prokuratury w Wąbrzeźnie. Radio PiK również potwierdziło, że sprawa pozostaje pod nadzorem prokuratora.