Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło we wtorek, 27 października, po godz. 17 w Bolszewie w powiecie wejherowskim. Kierująca porsche najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a następnie wjechała do apteki, rozbijając szklaną witrynę.
W chwili wypadku apteka była otwarta. Za ladą znajdowała się pracownica, a na piętrze budynku przebywała druga osoba. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.
Jak przekazała policja w Wejherowie, kobieta prowadząca samochód została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusze nie ujawnili jej wieku ani narodowości.
Czytaj więcej
Policjanci z Otwocka zatrzymali 39-latka, który prowadził Porsche, mając blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna uciekał przed kontrolą, przewożąc dwó...
Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że kierująca miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Na zdjęciach udostępnionych przez policję widać samochód, który po rozbiciu witryny znalazł się wewnątrz apteki.
We wtorek wieczorem policjanci nadal pracowali na miejscu zdarzenia. Zabezpieczali ślady i rozmawiali ze świadkami, aby ustalić dokładny przebieg wypadku.
Czytaj więcej
Od początku wejścia w życie przepisów o konfiskacie na aukcjach urzędów skarbowych sprzedano ponad 3 tys. pojazdów odebranych pijanym kierowcom.
Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszy kierująca. Będzie to zależało między innymi od ustaleń policji dotyczących okoliczności zdarzenia.
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Przepisy przewidują również zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach przepadek samochodu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas