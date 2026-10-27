Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło we wtorek, 27 października, po godz. 17 w Bolszewie w powiecie wejherowskim. Kierująca porsche najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a następnie wjechała do apteki, rozbijając szklaną witrynę.

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W chwili wypadku apteka była otwarta. Za ladą znajdowała się pracownica, a na piętrze budynku przebywała druga osoba. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Porsche wjechało do czynnej apteki w Bolszewie. Kierująca trafiła do szpitala

Jak przekazała policja w Wejherowie, kobieta prowadząca samochód została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusze nie ujawnili jej wieku ani narodowości.

Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że kierująca miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Na zdjęciach udostępnionych przez policję widać samochód, który po rozbiciu witryny znalazł się wewnątrz apteki.

Ponad 2 promile alkoholu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

We wtorek wieczorem policjanci nadal pracowali na miejscu zdarzenia. Zabezpieczali ślady i rozmawiali ze świadkami, aby ustalić dokładny przebieg wypadku.

Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszy kierująca. Będzie to zależało między innymi od ustaleń policji dotyczących okoliczności zdarzenia.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Przepisy przewidują również zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach przepadek samochodu.