Brazylijski senator Flávio Bolsonaro, który w niedzielę przegrał drugą turę wyborów prezydenckich z urzędującym prezydentem Luizem Ináciem Lulą da Silvą, miał opuścić kraj i udać się do Stanów Zjednoczonych. Jak podała CNN, powołując się na dwa źródła, polityk leciał na Florydę. Nie było jednak jasne, w jaki sposób wydostał się z Brazylii, skoro wcześniej informował, że otrzymał zakaz opuszczania kraju.

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W poniedziałek Bolsonaro przekazał, że brazylijska policja osobiście poinformowała go o wydanym nakazie złożenia paszportów w ciągu doby. Decyzję wydał sędzia Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes, który zakazał senatorowi opuszczania Brazylii. Bolsonaro zaprzeczał, jakoby zamierzał uciec z kraju, i kwestionował zasadność postanowienia.

Według argentyńskiego portalu Infobae Bolsonaro miał przedostać się przez Argentynę. Argentyńskie władze oświadczyły jednak, że nie mają informacji o jego wjeździe do kraju. We wtorek Reuters informował, że miejsce pobytu senatora pozostaje nieznane. Brazylijska policja federalna unieważniła jego paszporty po tym, jak nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie.

Trump podważa wiarygodność wyborów

Do wyniku brazylijskich wyborów odniósł się także prezydent USA Donald Trump. W poniedziałek stwierdził, że głosowanie wyglądało na sfałszowane. Zakwestionował między innymi decyzję o przedłużeniu czasu głosowania, nie przedstawił jednak dowodów na nieprawidłowości mogące wpłynąć na rezultat.

W drugiej turze Lula da Silva pokonał Flávia Bolsonaro różnicą około 4,4 mln głosów. Senator nie uznał porażki i zapowiedział, że będzie domagał się unieważnienia wyborów. Jego obóz kwestionuje między innymi decyzję o wydłużeniu głosowania w związku z problemami transportowymi i trudnymi warunkami pogodowymi.

Władze wyborcze i przedstawiciele brazylijskiej sceny politycznej, w tym także Brazylijska Partia Liberalna, której kandydatem w wyborach prezydenckich był senator Flavio Bolsonaro, uznali zwycięstwo Luli. Aby doprowadzić do unieważnienia głosowania, obóz Bolsonaro będzie musiał przedstawić dowody potwierdzające zarzuty.

Rodzina Bolsonaro i amerykański wątek

Flávio Bolsonaro jest synem Jaira Bolsonaro, byłego prezydenta Brazylii i jednego z najważniejszych przedstawicieli tamtejszej prawicy. Osoba z otoczenia Bolsonaro poinformowała, że polityk obawiał się aresztowania w Brazylii, gdzie jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez najwyższy sąd w kraju w związku z zarzutami o korupcję, pranie pieniędzy i nielegalny obrót walutami. Bolsonaro zaprzecza wszelkim oskarżeniom.

W Stanach Zjednoczonych przebywa jego brat Eduardo Bolsonaro, były deputowany, który również znalazł się w konflikcie z brazylijskim wymiarem sprawiedliwości. Krótko przed drugą turą wyborów sugerował, że Flávio powinien wyjechać z kraju w razie porażki. We wtorek określił jednak doniesienia o ucieczce brata jako kłamstwo.