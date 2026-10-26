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Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva macha flagą po zwycięstwie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Obok niego przemawia wiceprezydent Geraldo Alckmin
– Bóg czuwa nade mną. Wszystko, co mi się w życiu wydarza, to jest prawdziwy cud – mówił Ignacio Lula da Silva w nocy z niedzieli na poniedziałek przed gigantycznym tłumem zgromadzonym na Avenida Paulista. Chwilę wcześniej komisja wyborcza podała, że po zliczeniu niemal wszystkich głosów 51,78 proc. Brazylijczyków poparło polityka, który w ten wtorek kończy 81 lat. Jego oponent, senator Flávio Bolsonaro, musiał zadowolić się 48,21 proc. Stosunkowo niewielka przewaga procentowa Luli to jednak wciąż 4,4 mln głosów więcej.
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