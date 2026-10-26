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Brazylijski cud nad urną. Zwycięstwo Luli cieszy najbiedniejszych, ale niepokoi rynki

Niezwykła mobilizacja w finale wyborów prezydenckich dała lewicowemu przywódcy czwartą kadencję prezydencką. Luiz Inácio Lula da Silva ma jednak przeciwko sobie Kongres i rynki finansowe, obawiające się jeszcze szybszego zadłużania Brazylii.

Publikacja: 26.10.2026 10:07

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Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva macha flagą po zwycięstwie w drugiej turze wyborów prez

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva macha flagą po zwycięstwie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Obok niego przemawia wiceprezydent Geraldo Alckmin

Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki zapewniły Luli da Silvie historyczne zwycięstwo po przegranej w pierwszej turze.
  • Dlaczego obietnice socjalne nowego prezydenta budzą poważne obawy rynków finansowych.
  • Z jakim oporem w Kongresie i na krajowej scenie politycznej zmierzy się lewicowy przywódca.
  • Jak jego wygrana może zmienić relacje Brazylii z USA, Chinami oraz Rosją.
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– Bóg czuwa nade mną. Wszystko, co mi się w życiu wydarza, to jest prawdziwy cud – mówił Ignacio Lula da Silva w nocy z niedzieli na poniedziałek przed gigantycznym tłumem zgromadzonym na Avenida Paulista. Chwilę wcześniej komisja wyborcza podała, że po zliczeniu niemal wszystkich głosów 51,78 proc. Brazylijczyków poparło polityka, który w ten wtorek kończy 81 lat. Jego oponent, senator Flávio Bolsonaro, musiał zadowolić się 48,21 proc. Stosunkowo niewielka przewaga procentowa Luli to jednak wciąż 4,4 mln głosów więcej. 

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