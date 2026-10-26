Z sondażu wynika, że na KO chce głosować 34 proc. osób. To daje partii Donalda Tuska osiem punktów procentowych przewagi nad drugim w sondażu PiS-em, na który chce głosować 26 proc. badanych.

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Sondaż: Partia Razem i formacja Mateusza Morawieckiego poza Sejmem, ale z finansowaniem z budżetu

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja, która uzyskała 10 proc. wskazań. Próg wyborczy przekraczają jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 8 proc. badanych, Nowa Lewica z 6 proc. poparcia oraz PSL, które może liczyć na 5 proc. głosów.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Razem i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które uzyskują po 4 proc. wskazań (to oznacza, że przekraczają 3-procentowy próg gwarantujący finansowanie z budżetu). Polska 2050, która dziś współtworzy koalicję rządzącą, uzyskała 1 proc. wskazań. 1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chce głosować na „inną partię”.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Sondaż: Dwie możliwe większości w przyszłym Sejmie

TVP Info przedstawiło też symulację podziału mandatów w Sejmie przy takich wynikach wyborów. Wynika z niej, że KO obsadziłaby 196 mandatów, PiS – 157 mandatów, Konfederacja – 48 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej – 36 mandatów, Nowa Lewica – 18 mandatów, PSL – 5 mandatów.

Oznacza to, że większość w Sejmie mogłyby zbudować PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej (taka koalicja miałaby 241 mandatów, to poparcie zbliżone do tego, które ma w obecnym Sejmie obecna koalicja rządząca). Alternatywną koalicję mogłaby zbudować KO z Konfederacją (ta koalicja miałaby z kolei 244 mandaty). Inne matematycznie możliwe koalicje są politycznie nierealne.

Sondaż przeprowadzono metodą CATI/CAVI w dniach 21-22 października na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Ze względu na zaokrąglenia suma procentów może różnić się od 100 proc..

W porównaniu do wyborów z 2023 roku KO zyskuje, Trzecia Droga straciła najwięcej

Gdy wyniki sondażu zestawić z wynikiem wyborów parlamentarnych w 2023 roku KO zyskuje 3,3 punktu procentowego poparcia i 39 mandatów, PiS traci 9,38 punktu procentowego poparcia i 37 mandatów. Najwięcej traci Trzecia Droga – jeśli zsumuje się wyniki PSL i Polski 2050, które w 2023 roku startowały z jednej listy, to obecnie mają one poparcie niższe o 8,4 punktu proc. i tracą 60 mandatów. Nowa Lewica traci 2,61 punktu proc. poparcia i 8 mandatów, a Konfederacje (w 2023 roku startowały z jednej listy) zyskują 10,84 punktu proc. poparcia i 66 mandatów.